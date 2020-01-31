«Ситуация взрывоопасная»: Моралес хочет вернуть власть

Бывший боливийский лидер Эво Моралес намерен вернуться в политику. На этой неделе экс-президент заявил о своем желании зарегистрироваться кандидатом на предстоящих парламентских выборах. Он уже передал своему юристу необходимые для этого документы.

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«В моем департаменте меня попросили быть кандидатом в депутаты или сенаторы, это пока обсуждается и будет зависеть от того департамента, где я жил, то есть Кочабамбы» — цитирует экс-президента РИА «Новости».

Всеобщие выборы в Боливии намечены на 3 мая. В этот день боливийцам предстоит определиться не только с составом парламента, но и выбрать нового президента и вице-президента страны.

Предыдущие всеобщие выборы, прошедшие в октябре 2019 года, для тогда еще президента Эво Моралеса завершились не лучшим образом — он одержал победу, однако из-за начавшихся протестов был вынужден уйти в отставку и покинуть страну.

Причиной протеста стали подозрения в том, что результаты выборов были сфальсифицированы. Предварительные подсчеты голосов предрекали второй тур президентской гонки, тогда как итоговые цифры оказались совсем иными. По официальным данным, Моралес тогда опередил своего конкурента Карлоса Месу примерно на 10%.

Из-за начавшихся массовых волнений и отказа оппозиции от каких-либо компромиссов уже в ноябре Эво Моралес ушел в отставку. Вскоре после этого он покинул территорию Боливии. Произошедшее Моралес назвал госпереворотом. Свои посты также оставило все высшее руководство страны, власть при этом перешла в руки оппозиции.

«Отставка Моралеса вызвала волнения в стране. Он все еще остается лидером своей партии «Движение к социализму» и имеет множество почитателей, для которых его уход — несправедливость. Нужно помнить, что в стране почти половина индейского населения, а Эво Моралес был первым президентом-индейцем в боливийской истории»,

— анализирует ситуацию главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев.

Временным главой страны после осенних протестов стала вице-спикер сената Жанин Аньес. Она при этом намерена удержать президентское кресло в своих руках — в конце января Аньес заявила, что пойдет на выборы.

Это решение было воспринято неоднозначно, особенно в свете того, что ранее Аньес неоднократно утверждала, что не собирается оставаться на посту главы государства после предстоящего голосования. Временного президента раскритиковал Карлос Меса — главный конкурент Моралеса на осенних выборах. В среде противников бывшего президента наметился раскол.

Также решению Аньес категорически воспротивилась министр связи Боливии Роксана Лисаррага, которая в знак протеста ушла из правительства.

«Став президентом-кандидатом, вы отказались от выполнения мандата, который вам вверил боливийский народ, который боролся на улицах, и подчинили правительство интересам группы политиков, которые хотят продлить свои полномочия, мало чем отличаясь от Эво Моралеса», — приводит слова экс-министра ТАСС.

После этого Аньес отправила в отставку все правительство — впрочем, почти все его члены, за исключением министров связи, сельского развития и образования, вскоре были переназначены на свои посты.

Примерно в это же время отставка Моралеса была наконец принята официально.

Сейчас политическая активность возрастает по мере приближения выборов. Крайний срок регистрации кандидатов — 3 февраля, и бывший президент решил напомнить о себе.

Однако теперь уже окончательно «отставленный» Моралес утверждает, что в президенты или вице-президенты идти не намерен, тем более что обновленное законодательство делает это невозможным. Вместо этого

бывший глава Боливии рассчитывать занять место в новом составе парламента страны.

Теоретически для этого у него есть два пути — в двухпалатном боливийском парламенте Моралес мог бы стать либо депутатом, либо сенатором, о чем он сам ранее и заявил. На практике же сделать что первое, что второе будет затруднительно.

Глава МВД страны Артуро Мурильо, реагируя на слова Моралеса, указал, что тот не может участвовать в выборах, поскольку официально находится под следствием за призывы к мятежу. По мнению министра, экс-президент «позорит всю страну».

Впрочем, в президентских выборах Эво Моралес все равно участвует, даже не будучи кандидатом. Находясь в Аргентине, бывший глава Боливии все еще остается главой партии «Движение к социализму» и руководит предвыборной кампанией выдвинутого партией кандидата в президенты. Им стал экс-министр экономики страны Луис Арсе.

Положение последнего, впрочем, нестабильно. После отставки президента Луис Арсе также покинул Боливию и вернулся обратно только в конце января, а уже спустя один день его вызвали на допрос по делу о хищениях государственных средств. Эво Моралес назвал эти действия «политическим преследованием».

Также против выдвижения Арсе в президенты выступил крупнейший профсоюз страны, желающий видеть другого кандидата.

С учетом того, что поддержка рабочих весьма важна для левого «Движения к социализму», такой шаг профсоюза может ослабить позиции партии на выборах. Впрочем, как было сказано ранее, ситуация в лагере временных властей тоже нестабильна — так что определенности касательно грядущих выборов пока нет.

«Благодаря тому, что сторонники Аньес начали откровенно преследовать тех, кто поддерживает Моралеса, ситуация в Боливии сильно обострилась. Это признают и соседние государства. Не совсем понятно, будут ли в итоге выборы как таковые — стороны выходят на улицы, в демонстрации вмешивается полиция. Положение откровенно взрывоопасное», — заключает Владимир Сударев.