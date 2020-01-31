И «Боинг» с Донбассом: ПАСЕ требует от России вернуть Крым

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств. Текст документа опубликован на официальном сайте ассамблеи.

В нем от России требуют вернуть Украине «аннексированный» Крым и выполнять минские соглашения. «Положить конец военному вмешательству и поддержке незаконных вооруженных формирований на востоке Украины», — также говорится в резолюции.

Российские делегаты в ПАСЕ негативно восприняли резолюцию: депутат Государственной думы от Кемеровской области Николай Рыжак отметил, что Россия не подписывала минские соглашения и не участвует в них. Другой делегат, депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев подчеркнул, что делегация РФ «категорически не согласна» с текстом резолюции ПАСЕ.

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«В частности, в резолюции подчеркивается причастность России к крушению малазийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности», — пояснил он. Перед этим ПАСЕ потребовала от Москвы «безоговорочно и в полном объеме» сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов, чтобы привлечь виновных в крушении «Боинга» к уголовной ответственности.

При этом в ПАСЕ одобрили желание России включиться в текущую процедуру мониторинга «в полном объеме».

Отметим также, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение полуострова с РФ. Президент РФ неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт навсегда» — крымчане сделали свой выбор. Кроме того, ОБСЕ подтвердила, что российских военных нет в Донбассе. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

Помимо этого, Россия еще в марте 2019 года проводила консультации по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 с Нидерландами и Австралией, а также призвала к всестороннему и объективному расследованию этой авиакатастрофы.

Двумя днями ранее стало известно, что ПАСЕ намерена наблюдать за процессом внесения поправок в Конституцию России.

«Ассамблея предлагает комитету по мониторингу внимательно следить за процессом внесения поправок в Конституцию, который сейчас идет в Российской Федерации», — подчеркнули в Совете Европы. Кроме того, ассамблея призвала Россию уважать и выполнять решения Европейского суда по правам человека. Также в резолюции ПАСЕ потребовали от мониторингового комитета как можно скорее представить полный доклад по вопросу конституционных поправок в России.

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек.

В отличие от ЕС, Совет Европы не может издавать обязательные законы.

Деятельность СЕ сосредоточена на правовых и правозащитных вопросах. Сегодня его цель определяется как построение Европы без разделительных линий, основывающейся на принципах демократии, прав человека и верховенства закона.