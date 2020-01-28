«Сделка века»: Трамп указал Палестине ее место

Президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования палестино-израильского конфликта предлагает создание двух государств — еврейского со столицей в Иерусалиме и арабского со столицей в Восточном Иерусалиме, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.

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Ранее Трамп заявлял, что представит политическую часть так называемой «сделки века», которая должна положить конец конфликту между Израилем и Палестиной, который длится несколько десятилетий, в 20.00 (мск) 28 января.

Согласно предложению Трампа, передает агентство, США признают израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, которые являются частью палестинского образования. В обмен Израиль должен согласиться на замораживание новой деятельности по строительству еврейских поселений сроком на 4 года. Именно столько времени отводится на переговорный процесс о формировании палестинской государственности.

При этом источники в администрации утверждают, что США и Израиль будут готовы признать Палестину суверенным государством при ряде условий, не уточняя, о чем именно идет речь. Вероятно, они будут изложены в тексте политической части «сделки».

США при этом откроют посольство в Восточном Иерусалиме, а Палестина может увеличить свои территории в два раза, утверждает американский лидер.

Кроме того, план Трампа, как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предполагает разоружение ХАМАС — палестинского движения, правящего в секторе Газа, а также демилитаризацию региона.

Во вторник, 28 января, в США с визитом находится Нетаньяху, который, по словам самого Трампа, уже принял предложение Америки.

Что не устраивает Палестину?

Разработка «сделки века» продолжается уже почти три года. Над документом работала команда Джареда Кушнера — советника и зятя Дональда Трампа. В июле 2019 года была опубликована экономическая часть плана, получившая название «Мир ради процветания». При этом авторы документа тогда утверждали, что план откроет новую главу в истории Палестины.

Суть плана сводилась к выделению $50 млрд на почти 200 экономических проектов, затрагивающих не только непосредственно территорию Палестины, но и прилегающие государства — Иорданию, Египет и Ливан.

Так, согласно документу, планируется создать инвестиционный фонд, который в течение 10 лет будет поддерживать различные проекты на Западном берегу реки Иордан и секторе Газа ($27,8 млрд), в Египте ($9,1 млрд), Иордании ($7,3 млрд) и Ливане ($6,3 млрд).

Вашингтон уверял, что данный проект поддерживают многие арабские государства, хотя подобные заявления не совсем корректны. В частности, сама Палестина отказывается от сотрудничества с США, после того как Дональд Трамп в конце 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля. К слову, сами переговоры по урегулированию прервались еще в 2014 году.

Проблема в том, что политический статус Иерусалима — достаточно сложен, и многие страны мира не признают его столицей еврейского государства. Большинство посольств и дипломатических представительств различных государств мира располагаются в Тель-Авиве (в том числе и российские).

Первая попытка решить проблему Иерусалима была предпринята Генассамблеей ООН в 1947 году. Тогда ГА приняла резолюцию №181 «О разделе Палестины», которая, по сути, снимала действие мандата Великобритании на Палестину и создавала на ее территории два независимых государства — Израиль (еврейская часть) и непосредственно Палестину (с арабским населением). Иерусалим же в этом документе назывался «отдельной единицей» и получал особый международный статус. Сама территория, как предполагалось, должна была стать демилитаризованной. Будущий статус города должен был быть пересмотрен Советом по опеке ООН с участием жителей города (через референдум).

В мае 1948 года Израиль провозгласил независимость, после чего началась арабо-израильская война, продлившаяся до 1949 года. Ее итогом стал раздел Иерусалима между Израилем (западная часть города) и Трансиорданией (нынешней Иорданией). После Шестидневной войны 1967 года Израиль установил свой полный контроль над Иерусалимом, что, впрочем, не нашло поддержки у международного сообщества. Большинство стран мира рассматривает установившийся контроль над восточной частью города со стороны Израиля «оккупацией».

Здесь следует подчеркнуть, что Россия официально признает столицей Израиля Западный Иерусалим — соответствующее заявление российских властей прозвучало еще в апреле 2017 года. В то же время Москва рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущей Палестины.

Поэтому территориальный вопрос остается одним из ключевых для палестинцев, которые без твердых гарантий в этом плане не готовы выходить на переговоры с США.

Палестина настаивает на создании своего государства в границах 1967 года, что, в целом, соответствует решениям СБ ООН. В частности, резолюция 242 от 22 ноября 1967 года призывает Израиль вывести войска с оккупированных территорий. Тель-Авив эти требования проигнорировал.

В 2019 году в Палестине активно обсуждалось, что политическая часть плана, вероятнее всего, предполагает вариант «территориального размена», что категорически не устраивает палестинцев, а потому и экономическая часть плана США была воспринята в штыки. Палестинские власти обвиняли Вашингтон в попытке «купить их за бесценок».

В то же время эксперты полагают, что фактически реализация «сделки века» уже вовсю идет.

«Речь в том числе и о таких шагах, как перенос посольства США, отказ от официального признания палестинского государства, изменение американской позиции по еврейским поселениям. США заявили, что они примут факт аннексии.

Американцы прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» президент U.S. / Middle East Project (USMEP), эксперт клуба «Валдай» Дэниел Леви.

Спорные поселения

Иерусалим — не единственная проблема, которая вызывает беспокойство Палестины. Точкой напряжения является и признание со стороны США еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан — территории, которая не является частью Израиля с точки зрения международного права. Более того, их статус не так очевиден даже с точки зрения внутреннего израильского законодательства.

В декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю строительство на землях палестинцев. Что примечательно, США, обладающие правом вето в СБ ООН, воздержались от его использования, в результате чего администрация Барака Обамы, которой на тот момент оставалось работать меньше месяца, подверглась достаточно жесткой критике внутри самих США. Избранный президент США Дональд Трамп и вовсе назвал решение Совбеза поражением, а конгрессмены призвали «наложить вето на будущие резолюции Совбеза ООН, стремящиеся навязать решения вопросов об окончательном статусе либо являющиеся односторонними и антиизраильскими».

Более того, даже внутреннее законодательство Израиля до февраля 2017 года не распространяло суверенитет государства на еврейские поселения на палестинских территориях.

Но и законопроект, принятый кнессетом и легализующий это положение дел, относился лишь к 4 тыс. строений, как пишет The Jerusalem Post.

То есть Израиль принял решение не разрушать еврейские населенные пункты, воздвигнутые на землях палестинских арабов. Однако и здесь есть нюанс. Положения документов распространялись лишь на те участки, которые были созданы по инициативе государства. Те же, что были построены в частном порядке, под действие закона не подпадают. Не распространяется действие нормативно-правового акта и на поселения, которые будут возведены в будущем.

Справедливости ради, следует подчеркнуть, что решение, принятое кнессетом, едва ли можно назвать единогласным. В феврале 2017 года законопроект поддержали 60 депутатов, тогда как 52 выступили против.

Без свидетелей

Палестинцы недовольны и тем, что Трамп говорит о политической части «сделки века» в присутствии израильского руководства, в то время как представителей Палестины в Белый дом не пригласили.

По мнению премьер-министра арабского государства Мухаммеда Штайе, план президента США не связан с мирным урегулированием арабо-израильского конфликта.

«Это не план мирного урегулирования, а план того, как защитить Трампа от импичмента, а Нетаньяху — от тюрьмы», — заявил политик, добавив, что Палестина не поддержит «сделку».

В американском конгрессе вовсю идут слушания в рамках процесса импичмента Трампу, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании правосудия. Нетаньяху же является фигурантом сразу трех уголовных дел, по которым ему уже были предъявлены обвинения со стороны генпрокуратуры (в том числе израильского премьера подозревают в коррупции и обмане общественного доверия).

Россия, кстати, также высказалась против решения США не консультироваться с палестинской стороной прежде, чем представлять политическую часть «сделки». «Не они (США — «Газета.Ru») должны принимать решения. Они предлагают инициативу израильскому руководству <…>, но не проконсультировались с палестинским», — заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Аналитики израильского издания Haaretz и вовсе пишут, что обнародование политической части сделки на данном этапе выгодна только Трампу и Нетаньяху, поскольку обстановка на Западном берегу реки Иордан, в целом, спокойная. По мнению авторов газеты,

этот шаг позволит главе Белого дома заручиться поддержкой избирателей еврейского происхождения перед грядущими осенью 2020 года выборами президента, а Нетаньяху — усилить свои позиции на фоне избирательной кампании в парламент.

К слову, внеочередные парламентские выборы, которые ждут Израиль весной, станут уже третьими за последние 11 месяцев. В декабре прошлого года кнессет был распущен из-за того, что Нетаньяху и его оппонент, лидер «Кахоль-Лаван», Бенни Ганц не смогли сформировать правительство после осеннего голосования. Подобная ситуация произошла и весной 2019 года.

«Нетаньяху пытается сместить фокус на выборах со своего расследования на вопросы безопасности, а также пытается представить общественности, как может выглядеть правящая коалиция уже после выборов в Израиле», — считает Дэниел Леви из U.S. / Middle East Project (USMEP).

Трамп пригласил в Вашингтон Нетаньяху вместе с Ганцем, чтобы показать возможность коалиции единства партии «Ликуд» и блока «Кахоль-Лаван» в Израиле, уверен эксперт, при этом в данной версии Нетаньяху остается у власти.