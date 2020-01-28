Новые санкции: ЕС внес в список еще семерых россиян

Евросоюз расширил индивидуальный санкционный список, внеся в него семерых россиян. Причиной добавления этих чиновников стало то, что они продвигали или помогали в организации незаконных региональных выборов в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года. Решение было принято без обсуждения 28 января 2020 года на брюссельской встрече Совета по внешним отношениям ЕС, сообщается в Официальном журнале Европейского союза.

В числе лиц, пополнивших перечень, — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, глава заксобрания Севастополя Владимир Немцев, крымский депутат Совфеда Екатерина Албатаева, председатель севастопольского горизбиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, а также секретарь горизбиркома Екатерина Пыркова.

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«Своим участием в выборах эти люди активно поддерживали действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины», — говорится в тексте заявления.

После внесения новых фигурантов в списке числятся 177 фамилий. Попавшим под санкции запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их европейские активы замораживаются. Помимо этого, в перечне ЕС значатся еще 44 юридических лица.

Михаил Развозжаев отметил в комментарии ТАСС, что не удивлен действиями ЕС. «Вообще я думал, что я давно уже во всех возможных запретительных списках. Зарубежных активов у меня никогда не было. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России», — цитирует политика агентство.

Юрий Гоцанюк в Facebook заявил, что «с иронией воспринял новость» о расширении перечня лиц, подпадающих под санкции. «Искренне рад оказаться в компании достойных людей, которые в силу своих возможностей способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя, наши законные права и свободы», — написал политик.

По его словам, местные жители не жалеют о своем историческом выборе, сделанном в 2014 году на референдуме о статусе Крыме, несмотря на меры, принимаемые ЕС в отношении РФ.

«Но громоздкая машина евробюрократии запущена, ей непросто сойти с заданного пути. Европейский истеблишмент пытается получить политические дивиденды, забывая, что русофобия убыточна по своей сути. И результат не заставит себя ждать. Поэтому Европа может оказаться в западне, которую так искусно готовила для нашей страны», — отметил Гоцанюк, пообещав «и дальше работать на благо крымчан и всей России».

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, заявил RT, что «подобная политика никоим образом не может повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России». Он назвал расширение санкционного списка «очередным раундом агонии со стороны Евросоюза» и отметил, что крымчане видят экономический подъем в регионе и «все действия правительства России», стремящегося улучшить ситуацию в Крыму.

24 января 2020 года стало известно, что республика Кипр блокировала принятие новых санкций ЕС против ряда крымских политических деятелей. Для согласования подобных мер необходимо единогласное решение всех 28 стран-членов. Никосия пыталась вынудить Евросоюз принять жесткие меры в отношении Турции, чтобы помешать Анкаре добывать ресурсы у берегов Кипра, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. МИД республики, однако, отверг эту версию.

12 января 2020 года на саммите ЕС было решено продлить экономические санкции против секторов российской экономики на полгода. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

20 июня 2019 года Совет ЕС также продлил действие так называемых «крымских санкций» до 23 июня 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Автономная республика Крым и город Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации по итогам референдума, прошедшего в марте 2014 года, на котором более 95% местных жителей проголосовали в пользу включения в РФ. Евросоюз отказался признать итоги голосования, а также выборы в местный Госсовет.