«Барские замашки»: главу Чувашии отчислили из партии

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов «Единой России» по решению генсовета партии. Единороссы приняли это решение после двух крупных скандалов с участием главы региона. Игнатьев также может лишиться своего поста, как отмечают СМИ, но пока в Кремле не подтверждают эту информацию.

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из правящей партии «Единая Россия» по решению президиума генерального совета, заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — цитирует слова Турчака пресс-служба партии.

Комиссия по этике «Единой России» рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева накануне. Данное решение было принято единогласно. Причиной для разбирательства стало скандальное видео с участием главы Чувашии.

На записи Игнатьев вручал ключи от новых пожарных машин сотрудникам МЧС и заставил офицера подпрыгнуть, чтобы их получить. Как отметил Турчак, поведение губернатора вызвало совершенно заслуженное возмущение.

Ответственный секретарь комиссии партии Евгений Ревенко, в свою очередь, указал, что своими действиями Игнатьев унизил офицера МЧС, который спасает жизни людей.

«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах», — цитирует слова Ревенко пресс-служба единороссов.

Глава МЧС России Евгений Зиничев называл действия главы Чувашии недопустимыми.

«Сотрудникам МЧС России нужно пoмнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе», — цитирует слова Зиничева пресс-служба МЧС.

К слову, ситуация с вручением ключей пожарным — не первый скандал, в который угодил главы Чувашии в январе. На торжественном мероприятии в честь Дня печати 18 января он заявил, что «надо мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют».

Впоследствии Игнатьев извинился перед теми, кого задело слово «мочить» в его речи. При этом в пресс-службе главы региона отметили, что он имел в виду необходимость раскрывать подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию.

Касательно инцидента с передачей ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб, Игнатьев высказался на совещании 27 января. По его словам, он преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду.

«Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — отметил глава Чувашии.

Он также указал, что лично знаком со многими сотрудниками спасательных служб, так как возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Чувашии.

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились», — подчеркивал Игнатьев.

Тем не менее, скандалы с участием губернатора вызвали серьезный резонанс. Как писало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, Игнатьев вскоре может потерять и пост главы Чувашии.

Источники издания утверждают, что отставка губернатора намечена на ближайшее время, и решение уже принято. Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе.

При этом в Кремле не комментируют произошедшее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, не стал давать оценку действиям Игнатьева.

«Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются [по этому поводу]», — добавил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что в настоящее время указа об отставке Игнатьева с поста губернатора Чувашии нет. «Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем», — резюмировал Песков.