Оскорбительно: Кремль оценил слова Зеленского о Второй мировой

В Кремле заявили о несогласии с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в развязывании Второй мировой войны, а сами слова украинского лидера расценили как «оскорбительные для десятков миллионов россиян и граждан СНГ».

«Президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства, <…> оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», — цитирует РИА «Новости» Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента.

Более того, такая позиция, по мнению Пескова, не совпадает с верой и убеждениями миллионов украинцев, воевавших в рядах Красной Армии против фашистских соединений. Поэтому подобная позиция украинского руководства является оскорбительной.

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По оценке представителя президента России, двусторонние отношения между Москвой и Киева далеки от нормализации.

27 января президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения немецкого концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» возложил вину за развязывание Второй мировой войны на фашистскую Германию и СССР.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — заявил Зеленский, добавив, что Европа и мир «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Подобная позиция укладывается в общий тренд попыток европейских государств пересмотреть исторические аспекты Второй мировой.

В частности, в конце 2019 года Европарламент принял резолюцию, которая фактически указывает, что Германия и СССР якобы несут равную ответственность за начало военных действий в Европе. Президент России Владимир Путин назвал подобные заявления депутатов ЕП «полным бредом».

Фактически государства Евросоюза утверждают, что прологом к войне стало заключение между Германией и Советским Союзом договора о ненападении, подписанного главами ведомств по иностранным делам двух государства Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Документ получил название пакт Молотова — Риббентропа.

Подобные дискуссии продолжаются до сих пор. В частности, в середине декабря в ходе обсуждения в Европарламенте темы «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне» депутат от Европейской народной партии Манфред Вебер (Германия, ХДС) обвинил Москву в попытках переписать историю.

«Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны», — заявил он.

Германского политика не смущает тот факт, что СССР стал последним государством, которое подписало с фашистской Германией пакт о ненападении. Об этом, например, неоднократно напоминал Владимир Путин. Кроме того, президент России в ходе пресс-конференции в конце 2019 года обратил внимание на «мюнхенский сговор» и участие Польши в разделе Чехословакии. Обвинения же стран Запада в попытке исказить историю Второй мировой Путин назвал «полным бредом».

«Слава богу, у нас достаточно архивных документов, доставшихся нам как трофеи из европейских стран после Второй мировой войны», — говорил российский лидер.

Польша стала в авангарде обвинения против России. Именно польские политики громче всех обвиняют Москву в попытках переписать реальную картину прошлого. С подобной трактовкой не согласилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — заявляла Захарова.

Так или иначе, форум, посвященный Международному дню памяти жертв холокоста, прошедший в Польше 27 января, стал своеобразным ответом Варшавы на аналогичные мероприятия, прошедшие на прошлой неделе в Иерусалиме. Отличие здесь заключалось в том, что Израиль пригласил принять участие в мероприятиях российского президента Владимира Путина, а Польша — нет. К слову, польский руководитель Анджей Дуда также отказался принимать участие в израильском форуме, поскольку его организаторы отказались предоставлять ему слово в официальной части.