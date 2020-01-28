«Происки конкурентов»: как главу Чувашии отправляют в отставку

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев, проработавший на этой должности без малого 10 лет, вскоре покинет свой пост. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации российского президента.

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Отмечается, что отставка главы руководителя региона намечена на ближайшие две недели.

Накануне комиссия по этике партии «Единая Россия» также рекомендовала президиуму генсовета политической силы рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева. Члены комиссии высказались за такое решение единогласно.

Хотя официальной причиной разбирательства стало скандальное видео, на котором глава региона в ходе вручения ключей от служебных автомобилей заставил пожарного подпрыгнуть за ними, Игнатьеву припомнили и другой недавний инцидент: 18 января на мероприятии, посвященном Дню печати, глава Чувашии заявил, что некоторых представителей профессии надо «мочить», а также «рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».

Комментируя ситуацию с ключами, ответственный секретарь комиссии ЕР Евгений Ревенко отметил, что глава региона унизил офицера, который спасает жизни людей.

«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению»,

— цитирует слова Ревенко пресс-служба «Единой России».

Комиссия при этом рекомендовала приостановить членство Игнатьева в политсовете региона.

Стоит отметить, что Михаил Игнатьев мнение однопартийцев не разделяет. Во время видеоконференции глава региона заявил, что не видит причин считать его в чем-то виноватым.

«Игнатьев сказал, что, вообще, не видит за собой никакой вины, и все это — происки конкурентов», — сообщил в своем Twitter депутат Александр Хинштейн.

Главе республики хватило всего десяти дней, чтобы угодить в два скандала. Его призыв «мочить» блогеров и журналистов и последовавшие спустя два дня извинения уже начали забываться, однако в сети появилась видеозапись, на которой он во время церемонии передачи пожарной техники вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сразу после появления видео заявил, что

«поведение главы Чувашии находится за гранью понимания», а партия поставит вопрос об исключении чувашского губернатора.

Глава комитета по информационной политике Госдумы Хинштейн, в свою очередь, высказался за проверку Игнатьева «на предмет вменяемости».

В региональном МЧС назвали произошедшее «дружеской шуткой», хотя руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым и неэтичным.

В МЧС Чувашии также указали, что сотрудника, который получал ключи, связывают личные отношения с губернатором, и офицер не считает себя оскорбленным.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров, в свою очередь, заявил, что губернатор поднял руку выше, чтобы все присутствующие на церемонии лучше видели ключи, передает «Интерфакс».

Сам Игнатьев высказался о произошедшем 27 января на еженедельном совещании.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — заявил губернатор.

Он подчеркнул, что возглавляет региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и поэтому лично знаком со многими из спасателей.

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились», — уверил Игнатьев.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле в курсе всех связанных с чиновником инцидентов, однако от оценки поведения Игнатьева представитель российского лидера воздержался.