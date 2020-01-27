Одни проблемы: что мешает Украине попасть в ЕС

В Брюсселе 28 января состоится шестое заседание Совета ассоциации Украина — ЕС. В Киеве заявили, что в ходе переговоров будет обсуждаться ситуация с безопасностью в Донбассе, а также крымский вопрос.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года путем референдума, который был проведет в соответствии со всеми международными нормами. Однако украинские власти и западные страны отказываются признавать его итоги, настаивая на «возвращении полуострова» в состав Украины. В свою очередь Москва последовательно указывает на то, что данный вопрос закрыт.

Сегодняшнее заседание Совета ассоциации впервые пройдет с обновленным составом украинской и европейских делегаций. Украинскую сторону будет представлять премьер-министр страны Алексей Гончарук, а ЕС — верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

Кроме ситуации в Донбассе и Крыма, стороны обсудят вопрос расширения свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. При этом Киев более не претендует на создание таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение ряда таможенных процедур.

Путь в ЕС

Стоит отметить, что соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступило в силу в 2017 году. В рамках углубленной интеграции, стороны также подписали документ о введении безвизового режима и договор о свободной торговле. Однако безвизовый режим не дает украинцам прав на проживание, трудоустройство или обучение в ЕС. Документ лишь предоставляет право пребывания в Европе сроком на 90 дней каждые полгода.

Свободная торговля между ЕС и Украиной и вовсе не на пользу последней, так как Киеву пришлось отказаться от зоны свободной торговли с Москвой. Как писали СМИ, от этого решения Украины теряет примерно $600 млн в год. При этом в ЕС отказались компенсировать потери Киева от ухода с российского рынка.

Тем не менее, почти три года назад Киев прошел первый этап для вступления в Евросоюз. Всего таких этапов семь, после соглашения об ассоциации идет включение в программу расширения ЕС, затем подается заявка на вступление, за которой следует статус кандидата. Пятый этап — переговорный процесс по всем пунктам соответствия государства европейскому законодательству и снятие возражений со стороны действующих членов Евросоюза.

Шестой этап — доведение показателей страны-претендента до европейского уровня, седьмой связан с референдумом по членству в ЕС, а заключительный этап — непосредственное вступление государства в Евросоюз.

Проблемные моменты

Украина прошла первый этап, но здесь у Киева возникли определенные трудности. Главным противником ратификации соглашения об ассоциации с украинской стороной выступали Нидерланды, которые в течении двух лет отказывались одобрять документ. В результате длительных переговоров соглашение было подписано с рядом оговорок, на которых настаивали нидерландцы.

Так, соглашение не дало Украине статуса кандидата для вступления в Евросоюз — брюссельский саммит ЕС в декабре 2019 года полностью удовлетворил требования Нидерландов. При этом в документе подчеркивается, что Евросоюз не обязуется пересмотреть свое решение и в будущем.

На этом проблемные для Киева моменты не заканчиваются. Для вступления в ЕС Украина должна соответствовать политическим и экономическим условиям, общеизвестным как Копенгагенские критерии: стабильное демократичное правительство, признающее верховенство закона и соответствующих свобод и институтов. Кроме того, все государства Евросоюза должны одобрить ее включение в объединение.

У украинской стороны в вопросе одобрения могут возникнуть проблемы не только с Нидерландами, но и с Венгрией. В настоящее время отношения Киева и Будапешта находятся не в лучшем состоянии. В Будапеште скептически относятся к курсу Киева в ЕС из-за украинского закона об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. В Венгрии уверены, что данная инициатива нарушает права нацменьшинств, стороны ведут активные переговоры по этому вопросу.

В числе ключевых препятствий входят и экономические проблемы страны. По итогам 2018 года Украина заняла предпоследнее место среди стран Европы по размеру ВВП по ППС, этот показатель составил $390 млрд. К слову, в Германии данный показатель равен $4,3 трлн.

Кроме того, мешает Украине и конфликт в Донбассе, так как Евросоюз не может принять страну, в которой идут боевые действия и отсутствует территориальная целостность — ряд территорий Донецкой и Луганской областей контролируют самопровозглашенные республики Донбасса. Киев же все еще отказывается от прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

Несмотря на то, что конфликт в Донбассе продолжается уже шестой год, в Киеве уверены, что к 2025 году Украина сможет приблизится к показателям необходимым для вступления в Евросоюз. При этом только за пять лет Брюссель предоставил Киеву финансовую помощь в размере более $16,5 млрд, часть из которых были заемными и, следовательно, должны быть возвращены.

Единственный пункт, по которому вероятно не будет проблем у Украины, это референдум. Согласно январскому опросу Фонда «Демократические инициативы» имени И. Кучерива, более 60% украинцев поддерживают вступление своей страны в Евросоюз. При этом в 2018 году этот показатель составлял 59,4%.

25 лет ожидания

Помимо Украины на первом этапе находится множество стран, в частности, Молдавия и Грузия. Данные государства пока имеют не слишком высокие шансы стать частью объединения по ряду социально-экономически и политических причин. При этом ситуация в Молдавии схожа с украинской по территориальному аспекту — Киеву мешает конфликт в Донбассе, а Кишиневу — ситуация вокруг Приднестровья, которое не контролирует правительство страны.

На втором этапе находятся два балканских государства — Босния и Герцеговина и Косово, они входят в официальную программу расширения. Стран на третьем этапа в настоящее время нет, а на четвертом находятся Исландия, Македония и Албания, обладающие статусом кандидата в члены ЕС.

На пятом этапе из семи также три страны — Сербия, Турция и Черногория — с ними Брюссель уже начал процесс переговоров по членству. Черногория наряду с Сербией являются фаворитами, которые могут быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году. Турция же стала кандидатом в члены ЕС более 20 лет назад, но пока не смогла преодолеть переговорный этап.

При этом Анкара — один из ярких примеров того, как сильно может затянутся период вступления в Евросоюз. Антиподом является Финляндия, которая подала заявку на вступление в 1991 году, а уже в 1995 году стала членом Евросоюза. Впрочем, нельзя не отметить, что Хельсинки присоединились к объединению за счет приглашения самого ЕС.

Как говорил экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в 2016 году, Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие 20-25 лет. По его словам, Евросоюзу требуется «длинная пауза, прежде чем брать новые государства-члены».