«Унизил офицера»: Игнатьева рекомендуют выгнать из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендует президиуму генсовета исключить из партии губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению»,

— цитирует его слова пресс-служба «Единой России».

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Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в руководстве партии, комиссия также рекомендует приостановить членство Игнатьева в региональном политсовете.

Причиной соответствующего решения стало распространившееся на прошлой неделе видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин. На записи видно, как губернатор, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. В частности, о неподобающем поведении Игнатьева заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

«Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», — цитирует РИА «Новости» заявление министра.

На следующий день после инцидента секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия рассмотрит вопрос об исключении Игнатьева, а также о его соответствии должности губернатора.

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением»,

— цитирует заявление Турчака пресс-служба «Единой России».

В пресс-службе главы Чувашии заявили РИА «Новости», что Михаил Игнатьев не желал обидеть сотрудника, губернатор давно знаком с офицером, а сама церемония проходила «на позитивных эмоциях».

В МЧС региона также указали, что сотрудника, который получал ключи, связывают личные отношения с губернатором, и офицер не считает себя оскорбленным.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в разговоре с агентством «Интерфакс» заявил, что губернатор поднял руку выше, чтобы все присутствующие на церемонии лучше видели ключи.

Сам же Игнатьев прокомментировал инцидент 27 января, в ходе еженедельного совещания. «Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — заявил губернатор.

Он также отметил, что знаком лично со многими из сотрудников, так как возглавляет региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской республики. Мы входим в десятку лучших регионов», — подчеркнул Игнатьев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тем временем, сообщил, что в Кремле осведомлены обо всех инцидентах, связанных с губернатором Чувашии. Однако от оценки поведения Игнатьева представитель российского лидера воздержался.

«Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, но каких-то оценок я не стал бы сейчас давать», — сказал он.

Недавно Михаил Игнатьев стал фигурантом еще одного эпизода, вызвавшего критику в российском обществе. 18 января губернатор, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, заявил, что «отдельных» журналистов надо «мочить».

«Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов. Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», — цитирует его слова региональное издание «Правда ПФО».

Сам губернатор позже заявил, что его заявление было неверно воспринято и принес извинения.

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой, прошу прощения», — заявил он.