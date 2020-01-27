Сбор данных: в России обнаружили японского шпиона

Японца, который ранее приехал во Владивосток по журналистской визе, выдворили из страны. 25 декабря прошлого года его задержали за попытку получить секретные сведения о военном потенциале России на Дальнем Востоке. Об этом рассказали РИА «Новости» в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что нарушителю сделали предупреждение о недопустимости «действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ» («Шпионаж») и дали трое суток, чтобы он мог покинуть страну. По словам дипломатов, он покинул российскую территорию уже на следующий день и вернулся на родину.

После этого японским дипломатам заявили протест и вручили ноту. «В МИД России вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного», — приводит агентство заявление пресс-службы МИД. Дипломаты также отметили, что потребовали объяснений.

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Вместе с тем в Госдуме заявили, что не видят необходимости проверять японских журналистов, прибывающих в Россию.

«Засланниками они (японские журналисты) точно не являются. Может быть, кто-то выполняет определенные функции под прикрытием журналистской деятельности. Послушайте, в каждой стране работает разведка, и я не считаю, что это что-то странное», — отметил в комментарии РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, разведчики «выполняют задачи безопасности своей страны». «На этих работников возложены специфические задачи того или иного характера, и в принципе спецслужбы взаимодействуют между собой, ни для кого это не является большим секретом», — добавил парламентарий.

В Совфеде, в свою очередь, отметили, что действия японца не помогают России и Японии решать стратегические задачи, стоящие перед ними. «Подобного рода инциденты, разумеется, не улучшают отношения наших стран и не способствуют решению стратегических задач, стоящих перед Москвой и Токио, в числе которых — мир и добрососедские отношения наших двух государств», — обратил внимание в разговоре с агентством зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Вместе с тем он уверен, что действия иностранного журналиста и ответная реакция России не окажут кардинального влияния на эти вопросы.

Ранее «шпионский скандал» разразился в Японии, где правоохранители задержали экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку. По версии следствия, он передавал секретные данные двум российским дипломатам. При этом сами данные он украл с сервера крупной телекоммуникационной организации, в которой занимал, по данным газеты «Иомиури», высокопоставленный пост.

На допросе 48-летний японец признался, что «передал информацию и получил за нее наличные деньги», сообщало ранее агентство Кyodo. Издание отмечало, что после того, как задержали предполагаемого похитителя информации, полицейские обратились с официальным запросом в российское посольство. Они потребовали, чтобы два сотрудника российского торгового представительства явились в отделение для дачи показаний.

По данным общенациональной газеты Sankei, один из предполагаемых покупателей является гражданином России, работающим в представительстве. Вместе с тем он имеет «дипломатические привилегии». Вторым якобы является россиянин, который до 2017 года работал в торгпреде РФ, однако вернулся три года назад на родину.

В российском посольстве в Японии после того, как в местных СМИ начала распространяться подобная информация, заявили, что сожалеют, что японские власти «присоединились к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании». Вместе с тем дипломаты обратили внимание, что «общение через СМИ, то есть пресловутая «мегафонная дипломатия», уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность».

В сообщении диппредставительства, которое ранее было размещено на странице ведомства в Facebook, так же отмечалось, что действия японских властей «противоречат согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы», которая могла бы способствовать налаживанию двустороннего сотрудничества и решению непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня.