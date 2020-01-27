«Неплохой результат»: глава Ингушетии отправил кабмин в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона. Предыдущий состав республиканского кабинета министров сложил свои полномочия в сентябре 2019 года.

«Мной принято решение отправить Правительство РИ (Республики Ингушетия) в отставку», — написал Калиматов в Instagram.

Исполняющим обязанности премьер-министра республики был назначен первый вице-премьер Владимир Сластенин, говорится на сайте главы Ингушетии, кабмин продолжит работу «в действующем составе».

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«Лично знаю Владимира Владимировича [Сластенина] уже 30 лет, за которые он прошел большой путь. Думаю, его колоссальный опыт будет применим к республике при выполнении намеченных нами планов», — заявил Калиматов на встрече с новым премьером.

Стоит отметить, что Сластенин стал первым заместителем председателя правительства Ингушетии в январе. До своего назначения он занимал должности руководителя департамента финансов и первого заместителя главы Самары, а также работал в банковской системе на управляющих должностях.

Калиматов отправил кабмин в отставку в связи с уходом Константина Сурикова с поста председателя правительства. По словам главы Ингушетии, премьер решил уйти со своего поста «по семейным обстоятельствам».

«Во главе с Константином Юрьевичем [Суриковым] региональное правительство за непродолжительный период добилось неплохих результатов, наметились пути динамичного развития республики», — отмечается на сайте главы республики, экс-премьер станет советником Калиматова по инвестиционной политике.

К слову, Суриков так же, как и его преемник Сластенин, до работы в правительстве региона занимал ряд постов в банковской сфере. Так, до 2018 года он был начальником главного управления Банка России по Самарской области, а затем стал советником главы Ингушетии.

Правительство Сурикова проработало лишь пять месяцев, за это время Калиматов провел ряд назначений, но так и не завершил формирование кабмина. Многие министры занимали свои посты в качестве исполняющих обязанности, а последние перестановки пришлись на конец 2019 года. Тогда Калиматов уволил двух чиновников — главу минприроды Ингушетии Аюпа Албогачиева и министра имущественных и земельных отношений Аюпа Галаева.

При этом глава Ингушетии отмечал, что первоочередной задачей правительства республики является эффективная реализация национальных проектов.

«Нацпроекты — это наша возможность выйти на новый уровень развития и вывести республику в число наиболее развитых регионов нашей страны», — говорил глава Ингушетии.

Наиболее острыми проблемами, которые должны стоять на контроле кабмина, по его мнению, были низкий уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и высокий уровень безработицы.

«Это, конечно, далеко не исчерпывающий перечень задач. Их решение под силу только дееспособному, состоящему из настоящих профессионалов правительству. Думаю, что новые министры и руководители ведомств проникнутся чувством ответственности за порученный участок», — отмечал Калиматов.

По данным Росстата, в октябре прошлого года Ингушетия продолжала лидировать среди регионов с высокой безработицей, в республике ее уровень составил 26,2% — это почти на 13% больше Чечни, которая занимает второе место.

В отношении социальной инфраструктуры в Ингушетии также существует ряд проблем — в регионе до сих пор не завершили строительство трех дошкольных учреждений на 220 мест каждое в сельских поселениях Кантышево, Новый Редант и Сагопши, которые должны были быть сданы в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Кроме того, часть жителей оползневой зоны Малгобекского района не смогла заселиться в многоквартирные жилые дома, а ученики Малгобека ходят на занятия в школу, которая не имеет документов о приемке и вводе в эксплуатацию.

Сам Калиматов требовал от правительства республики взять под особый контроль деятельность строительных компаний, которые не достроили данные социальные объекты, а также призвал местные власти разобраться со случаями принятия в эксплуатацию чиновниками новых медицинских учреждений с имеющимися дефектами.