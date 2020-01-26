«Без нас не продержатся»: Трамп описал войну России и Украины

Украина бедна и не продержалась бы долго в войне с Россией без помощи США — об этом, согласно опубликованной агентством Associated Press записи, говорил глава Белого дома Дональд Трамп на закрытой встрече со своими сторонниками в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году, передает ТАСС.

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«Они отличные бойцы. Они сражались так долго. Они уже не знают, что делать, если не сражаться. Как долго они бы продержались в борьбе с Россией?» — спрашивает президент США и повторяет ответ собеседника: «Без нас не слишком долго».

Он также указал, что никто из инвесторов не хочет связываться с Украиной.

«У Украины есть нефть? У них совсем нет денег. Почему туда не идут компании? Это слишком рискованно?» — спрашивает Трамп и получает утвердительный ответ.

При этом глава Белого дома также указал, что не в восторге от политики Вашингтона по поддержке Киева, а точнее — тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

«Всегда нам приходится всех поддерживать. Интересно, почему его не поддерживает Германия, почему не другие?» — задался вопросом американский лидер.

Днем ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи «Со всеми обстоятельствами».

Корреспондент спросила главу Госдепартамента, заслуживает ли извинений бывший посол США на Украине Мари Йованович за свою отставку и должен ли был Помпео защищать свою подчиненную перед главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Я защищал каждого чиновника Госдепартамента. Мы создали отличную команду. Команда, которая работает здесь, делает потрясающую работу по всему миру ... Я защищал каждого человека в этой команде. Я сделал то, что лучше для каждого человека в этой команде», — ответил Помпео.

Он также указал, что Вашингтон сделал для Украины гораздо больше в последние годы, чем команда предыдущего президента США Барака Обамы.

«Вы знаете, я согласился прийти на ваше шоу сегодня, чтобы поговорить об Иране. Я знаю, какова была наша политика в отношении Украины в течение трех лет существования этой администрации. Эта администрация предоставила украинцам возможность защитить себя», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Обама помогал Украине сухими пайками, а Трамп поставил партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Предыдущая администрация не сделала ничего, чтобы покончить с коррупцией в Украине. Мы усердно работаем над этим. Мы собираемся продолжать делать это», — резюмировал глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом Келли рассказала, что после беседы ее отвели в личную гостиную госсекретаря, где Помпео кричал на журналистку примерно столько же времени, сколько длилось само интервью. Скандал был вызван вопросом об Украине.

«Как вы думаете, американцам есть дело до Украины?» — спросил глава Госдепартамента, при этом приправив вопрос матерным словом.

Затем он спросил, сможет ли Келли найти Украину на карте мира.

«Я сказала: да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала на Украину, и Помпео убрал карту», — поделилась впоследствии журналистка.

В ноябре прошлого года Помпео поддержал заявление Трампа о том, что именно Украина взломала сервер Национального комитета Демократической партии в ходе президентской кампании 2016 года.

Во время пресс-конференции в Госдепартаменте журналист спросил Помпео, должны ли Вашингтон и Киев расследовать причастность именно Украины, а не России, к проникновению в почту демократов.

«Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, мы не только имеем право, но и обязаны расследовать это.

Мы должны быть уверены, что американец имеет доступ к избирательной урне, чтобы отдать свой голос, и что эти злоумышленники не подрывают наши западные демократические ценности», — указал дипломат.

Помпео также напомнил, что первые полтора года президентства Трампа он занимал пост главы ЦРУ и получал информацию о попытках вмешательства в американские выборы целого ряда государств.

«Кстати, речь идет не только о странах. Есть и негосударственные участники [процессов вмешательства]. Их деятельность совершенно не соответствует тому, чего мы пытаемся добиться», — подытожил глава американского внешнеполитического ведомства.

Трамп с самого начала своего срока плохо относится к Украине, утверждает издание The Washington Post. В подтверждение своих слов газета приводит случай, произошедший в мае прошлого года, когда три советника Трампа встретились с ним в Овальном кабинете в попытке убедить главу Белого дома, что новый украинский лидер является союзником, заслуживающим поддержки Вашингтона.

Министр энергетики Рик Перри, руководитель той группы, заверил Трампа в том, что новый украинский президент отличается от предыдущих, является реформатором и даже цитировал главу Белого дома Рональда Рейгана в своем инаугурационном выступлении.

Но чем сильнее советники высказывали поддержку Киеву в Овальном кабинете, тем больше Трамп сопротивлялся.

«Они ужасные, коррумпированные люди», — сказал президент США.

В целом, не менее 10 сотрудников Белого дома, являющихся высшим руководящим звеном американской политики, отмечали непреклонную ненависть Трампа к Украине.

Ранее Трамп также заявлял, что американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти, писал WP.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?» — указывал источник в Белом доме.