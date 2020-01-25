Рост в наследство: чем Трамп обязан Обаме

В 2020 год президент США Дональд Трамп вошел с лучшими за долгое время рейтингами одобрения. Несмотря на скандалы, связанные с процессом импичмента, авторитет лидера вырос — опрос ABC News и Washington Post показал, что 44% американцев поддерживают политику действующего президента, а в сфере экономики этот показатель и вовсе достиг 56%.

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В этом году Трамп надеется переизбраться на второй срок, а потому регулярно напоминает о своих достижениях на посту президента.

«Мы выигрываем, как никогда. Я с гордостью могу сказать, что США переживают экономический бум, подобного которого мир никогда не видел прежде»,

— заявил Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Не забывает американский лидер и критиковать своего предшественника Барака Обаму, заводя речь о «потерях» и неудачных решениях прошлого президента. Трамп всегда резко противопоставлял свой политический и экономический курс линии Обамы. Однако во многих аспектах достижения президентства Трампа лишь продолжают начинания бывшего главы страны.

Одной из визитных карточек Дональда Трампа остается непримиримая борьба с нелегальной миграцией. Ее символом стал грандиозный имиджевый проект так называемой Стены Трампа, на которую тот рассчитывает потратить несколько миллиардов долларов (из которых более $3 млрд — из бюджета Пентагона). При этом она как была чуть ли не главным его электоральным козырем в 2016 году, так и осталась перед выборами 2020-го.

Стена и связанные с ней миграционные проекты всегда были одним из главных поводов для критики Дональда Трампа со стороны противоборствующих ему политиков из Демократической партии, однако нельзя сказать, что при президенте-демократе Обаме миграционная политика была излишне мягкой.

Издание Washington Post приводит следующую статистику — за первые три года президентства Обамы были депортированы почти 1,2 млн иммигрантов, тогда как за аналогичный период времени при Трампе эта цифра остановилась в районе 800 тысяч.

Некоторые критики Дональда Трампа считают, что депортационная политика Обамы была более эффективной. Так, Сесилия Муньос, возглавлявшая совет по внутренней политике времен Обамы, заявляла, что при прежнем президенте депортировались в основном «осужденные за серьезные преступления» а также новоявленные мигранты, не имеющие в США никаких уз и остановленные в приграничных областях. Политика Трампа, по ее словам, куда менее избирательна.

При этом исследование, проведенное в 2018 году институтом Катона, показывает, что количество депортаций из внутренних регионов страны при Трампе за рассматриваемый период оказалось более чем в два раза ниже, чем пиковые значения времен Обамы. Количество депортаций из пограничных областей также показывало тренд на понижение. В сочетании с увеличившимся количеством проверок граждан на предмет пребывания в стране итоговая картина получается противоречивой.

При этом в своей публичной риторике Трамп уделяет огромное внимание депортационной политике — многие свои шаги в этой области он анонсирует в соцсетях и активно позиционирует себя как борца с нелегальной миграцией.

Безусловно, слом традиций Обамы Дональд Трамп продемонстрировал в экономическом поле. Начавшаяся в годы его пока еще первого президентства торговая война с Китаем стала еще одним маркером курса главы страны, а снижение налогов для компаний возымело резкий положительный эффект на рост экономики.

Впрочем, часть экспертов утверждают, что

успешный экономический тренд был заложен еще при Обаме, тем более, что многие из реформ и проектов Трампа утыкались в сопротивление истеблишмента и по сей день не были реализованы.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, важно понимать и разницу идеологий — если Обама был левоцентристом и занимался в основном социальными проблемами, то более консервативный Трамп поставил своей целью перезапуск экономики.

«Да, Трампу повезло, что в начале его президентства в американской экономике был тренд на повышение, она уже давно выползала из кризиса, это было довольно очевидно. Но Трамп сразу начал с реформ — он сократил налоги на прибыль, налоги для компаний. Это типичная консервативная мера, Обама такого не делал», — напоминает Рогулев.

Издание Washington Post утверждает, что главе США пока не удалось превысить средние показатели Обамы по ежегодному приросту новых рабочих мест, которые до сих пор остаются на сравнительно высоком посткризисном уровне. То же самое можно сказать и относительно экономического роста — его темпы остаются положительными и колеблются от 2,1 до 2,9% в год, но сам американский лидер обещал превысить символическую отметку в 3%.

Впрочем, нынешний президент США добился самого низкого за многие годы процента безработицы. Также при Трампе темпы роста зарплат впервые за долгие годы вышли на докризисный уровень. В списке обещаний президента, тем не менее, еще остается много невыполненного — например, глава США анонсировал «отличную торговую сделку» с Великобританией в случае выхода последней из ЕС, но успеть оформить ее до президентских выборов 2020 будет затруднительно.

«У Трампа иной, нежели у Обамы, подход к внешнеторговым связям. Обама был приверженцем многосторонних соглашений, Трамп — нет», — указывает Юрий Рогулев.

Не вполне успешно президенту далась реформа здравоохранения — как показывает статистика, количество людей без медицинского страхования при нем увеличилось — впервые со времен Обамы. Причиной тому стало сворачивание программы Obamacare, борьбу с которой Трамп ведет все годы своего президентства.

Глава страны критиковал Obamacare за излишнюю затратность для бюджета, еще в начале своего срока он инициировал ее прекращение и добился отмены одного из главных пунктов программы, а именно обязательного медицинского страхования для всех.

Впрочем, целиком упразднить медицинское наследие Обамы Трампу все еще не удалось — Obamacare, пусть и уязвленная, все еще существует, а для перехода к новой системе Дональду Трампу потребуется переизбраться на еще один срок.