«Американцам есть дело до Украины?» Помпео обругал журналистку

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи «Со всеми обстоятельствами».

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Корреспондент спросила главу Госдепартамента, заслуживает ли извинений бывший посол США на Украине Мари Йованович за свою отставку и должен ли бы Помпео защищать свою подчиненную перед главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Я защищал каждого чиновника Госдепартамента. Мы создали отличную команду. Команда, которая работает здесь, делает потрясающую работу по всему миру ... Я защищал каждого человека в этой команде. Я сделал то, что лучше для каждого человека в этой команде», — ответил Помпео.

Он также указал, что Вашингтон сделал для Украины гораздо больше в последние годы, чем команда предыдущего президента США Барака Обамы.

«Вы знаете, я согласился прийти на ваше шоу сегодня, чтобы поговорить об Иране. Я знаю, какова была наша политика в отношении Украины в течение трех лет существования этой администрации. Эта администрация предоставила украинцам возможность защитить себя», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Обама помогал Украине сухими пайками, а Трамп поставил партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Предыдущая администрация не сделала ничего, чтобы покончить с коррупцией в Украине. Мы усердно работаем над этим.

Мы собираемся продолжать делать это», — резюмировал глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом Келли рассказала, что после беседы ее отвели в личную гостиную госсекретаря, где Помпео кричал на журналистку примерно столько же времени, сколько длилось само интервью. Скандал был вызван вопросом об Украине.

«Как вы думаете, американцам есть дело до Украины?» — спросил глава Госдепартамента, при этом приправив вопрос матерным словом.

Затем он спросил, сможет ли Келли найти Украину на карте мира.

«Я сказала: да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала на Украину, и Помпео убрал карту», — поделилась впоследствии журналистка.

На прошлой неделе украинская национальная полиция начала уголовные производства после заявления комитета по разведке палаты представителей Соединенных Штатов о том, что во время каденции на Украине за американским послом Мари Йованович якобы велась незаконная слежка.

В палате представителей США также заявили о возможном вмешательстве в работу электронных гаджетов Йованович частными лицами по заказам американцев.

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции украинского МВД Денис Ленец сообщил, что ведомство гарантирует защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины.

В марте прошлого года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Йованович в 2017 году передала ему список с фамилиями «неприкасаемых» людей.

Силовик добавил, что посол сделала это еще при их первой встречи. Однако генпрокурор решил, что будет наказывать всех, кто виновен в преступлениях.

«Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления», — отметил Луценко.

В посольстве США на Украине заверили, что слова Луценко не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы испортить репутацию Йованович. Также в ответе дипмиссии говорится, что заявление генпрокурора является проявлением коррупции. В посольстве подчеркнули, что это «усугубляет решимость» США помочь Украине справиться с коррупцией.

Помимо этого Йованович критически отзывалась о Трампе. По словам бывшего федерального прокурора США Джо ДиГеновы, посол Йованович на встречах с украинскими чиновниками уверяла, что им не стоит беспокоиться по поводу президента Трампа, так как его ожидает импичмент.

Негодование заявлениями посла высказал позже сын президента США Дональд Трамп-младший. Вскоре посол, которая была назначена на должность еще во время Барака Обамы, ушла со своего поста.