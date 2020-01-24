«Новая глава истории»: Джонсон подписал соглашение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение Лондона с Евросоюзом по Brexit, на историческом мероприятии, произошедшем в канцелярии британского правительства на Даунинг-стрит 10, присутствовали также делегаты ЕС и сотрудники МИД Британии.

Реклама

«Сегодня я подписал Соглашение о выходе Великобритании [из ЕС], чтобы покинуть ЕС 31 января в рамках реализации демократического выбора британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны», — написал британский лидер в Twitter.

Он также напомнил, что Brexit является итогом всенародного голосования.

«Подписание — фантастический момент, который, наконец, подведет итоги референдума 2016 года и положит конец многим годам споров и разногласий», — сказал Джонсон.

Официальные представители ЕС уже заявили, что португальский дипломат Жоао Вале де Алмейда станет главным послом Евросоюза в Лондоне после ухода Великобритании из блока. Дипломат ранее представлял ЕС в Вашингтоне и в ООН.

Вале де Алмейда вступит в должность 1 февраля, на следующий день после осуществления Brexit.

«Для меня большая честь быть избранным первым главой представительства ЕС в Великобритании. Надеюсь на сотрудничество с 27 послами стран-членов ЕС в продвижении интересов Евросоюза и с властями Великобритании для развития будущих отношений», — заявил дипломат.

Чуть ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, что открывает возможность для его ратификации в Европарламенте.

«Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать», — написала председатель ЕК в Twitter.

В свою очередь, Мишель подтвердил подписание документа вместе с фон дер Ляйен. По его словам, теперь «некоторые вещи неизбежно поменяются».

«Однако наша дружба [с Великобританией] сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — написал глава Совета ЕС в Twitter.

Комитет Европарламента по конституционным делам накануне поддержал соглашение о выходе Лондона из состава Евросоюза — документ одобрили 23 из 26 членов комитета. Пленарная сессия проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет утвержден Советом ЕС.

Как заявил глава комитета ЕП по конституционным делам Антонио Таяни, Великобритания покинет Евросоюз 31 января — и это исторический момент, но не повод для празднования.

«Мы глубоко сожалеем об этом, но уважаем суверенное решение британского народа. Выход Великобритании — это антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание», — отметил Таяни.

При этом координатор Брюсселя по Brexit Ги Верхофстадт считает, что когда-нибудь британские депутаты могут вернутся в Европарламент.

Накануне королева Елизавета II подписала билль по выходу Великобритании из Евросоюза. Соглашение, которое прокладывает Соединенному Королевству дорогу из ЕС, получило поддержку обеих палат парламента 22 января, и уже в следующую пятницу Лондон должен покинуть содружество.

31 января — спустя более чем через три с половиной года после того, как страна проголосовала за Brexit — Великобритания официально покинет Евросоюз в 23.00 по Гринвичу.

При этом пока кардинальных изменений за выходом страны из ЕС не последует — 1 февраля начинается переходный период, в течение которого Соединенное Королевство продолжит следовать правилам Евросоюза. При этом Лондон потеряет представительство и свой голос в органах власти ЕС.

Переходный период продлится до конца 2020 года, за это время стороны должны будут согласовать условия дальнейшего сосуществования в сфере экономики и безопасности. И в этом направлении премьер-министр, похоже, настроен оптимистично.

По его мнению, законопроект прокладывает путь для «амбициозного соглашения о свободной торговле» с ЕС. Однако многие наблюдатели уверены, что за такой срок договориться о новых условиях торговли и сотрудничества нереально. Выходит, премьер-министр вновь поставил Британию под угрозу «развода» без соглашения как такового.