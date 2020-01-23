Украсим автозаки: как в России готовятся к «походу на Крым»

В Госдуме отреагировали на анонс «Марша достоинства» на Крым, сделанный главой «меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) и экс-депутатом Верховной рады Рефатом Чубаровым. Депутат от Крыма, единоросс Андрей Козенко считает, что идея силового похода на полуостров является провокацией, пишут «Известия».

«Думаю, к такому повороту событий мы готовы, для особо активных участников можем празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят «почетных гостей» прямиком в симферопольское СИЗО», — заявил Козенко.

С той же инициативой выступила в своем Telegram-канале депутат Наталья Поклонская. Она с иронией заметила, что пришло время «закупать гречку, тушенку и готовиться к осаде».

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«Ну, мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть!» — написала политик.

По ее мнению, безопасности жителей полуострова ничего не угрожает: «Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти «герои» на камеру расскажут журналистам, как они всех победили», — отмечает Поклонская.

Крымский депутат Руслан Бальбек заявил, что «заявленный марш будет междусобойчиком в районе украинской стороны Чонгарского полуострова». При этом, утверждает политик,

местные власти готовы принять жесткие меры в отношении возможных провокаторов, как уже случалось ранее.

По словам депутата, несколько лет назад пограничники уже дали отпор злоумышленникам, попытавшимся незаконно попасть на территорию Крыма.

«Теперь практически все митинги выражаются лишь в заявлениях для прессы. Иногда собираются «люби друзи», где-нибудь в районе украинского пограничного поста, но, как правило, от слов к делу не переходят», — отметил Бальбек.

Депутат не верит в реальность угрозы, так как «таблеток храбрости на весь меджлис не хватит, а одиночки испытывать судьбу тоже не станут». «Так что ждут нас опять маловразумительные заявления по ту сторону границы через мегафон и обещания, что вот-вот Крым станет вновь украинским», — подчеркнул политик.

В Совфеде также прокомментировали заявление Чубарова. В частности, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала анонс марша «прямым покушением на совершение политической провокации, которая может привести к эскалации напряженности на российско-украинской границе».

«Чубаров — это всего лишь проплаченный инструмент политического шантажа. Крымчане хорошо знают, кто такой Чубаров и в чьих интересах он действует. Мы требуем от международного сообщества дать незамедлительную оценку провокационным заявлениям Чубарова», — цитирует слова сенатора ФАН.

Ранее свое отношение к идее «марша» на Крым уже высказывали другие представители крымских татар. Так, руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров рассказал РИА «Новости», что не верит, что население инициативу Чубарова поддержит.

«Полный провал и крах политики меджлиса на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы РФ, будут пресекаться арестом», — заявил Умеров.

22 января 2020 года Рефат Чубаров рассказал украинскому «5 каналу», что 2 мая 2020 года собирается вместе с другими членами «Меджлиса крымско-татарского народа» перейти украинскую границу в пропускном пункте «Чонгар» и войти в Крым. Он также сообщил, что в походе примут участие «западные партнеры». По его словам, марш должен быть мирным, однако силовой сценарий также не исключается. Сам «Марш достоинства» был анонсирован бывшим депутатом Верховной рады еще в декабре 2019 года.