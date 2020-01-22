Лидер Европы и страна чудес: как Зеленский пиарил Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в среду выступил с заявлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи украинский лидер отметил возможность разрешения конфликта в Донбассе, а также обвинил западные страны в недостаточном внимании к внутриукраинским проблемам.

«Как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю. Потому что шестой год в моей стране идет война, шестой год, как Россия «аннексировала» у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать», — добавил Зеленский.

Мир сплотился вокруг решения этих проблем, отметил президент Украины, но народу страны недостаточно простой обеспокоенности.

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«Это только один из примеров, свидетельствовавший, что нынешняя архитектура мира, к сожалению, уязвима. А существующие институции не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее», — продолжил Зеленский.

Необходимо переосмыслить и обновить правила международной безопасности, уверен украинский лидер, в настоящее время мир в этом нуждается.

Стоит отметить, что термин «аннексия» в Киеве зачастую используют в отношении присоединения Крыма к России. При этом полуостров вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами. Однако Украина и ряд западных стран до сих пор отказываются признавать его итоги. Москва же считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.

Путь в лидеры в Европе

Зеленский на форуме не упустил шанса призвать участников форума стать «акционерами успеха новой Украины». По его словам, страна собирается стать лидером Восточной и Центральной Европы.

«Какой по вашему мнению может быть задача страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой в Старом Свете? Стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы», — заявил Зеленский.

Прагматичному миру не хватает чуда, а мировая экономика находится на пороге нового глобального кризиса, считает президент Украины, в подобных условиях миру необходимо экономическое чудо.

«Украина — это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Сингапура и Южной Кореи появилась Украина», — считает Зеленский.

В настоящее время страна становится стабильным и предсказуемым бизнес-партнером, добавил украинский лидер, однако пока Украина «недоинвестирована и недолюблена».

«Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который отказался купить Google», — уверен Зеленский.

Для привлечения инвесторов Украина вводит должность «менеджера по инвестициям», указал президент, заключившие договор с государством инвесторы смогут получать от такого менеджера помощь в режиме «24/7 на семи языках». В числе прочих преимуществ Зеленский назвал отсутствие налога на прибыль в течении пяти лет для инвесторов.

«В начале весны стартует программа приватизации. На сегодня 500 предприятий готовы. В первые два года всем инвесторам, которые придут в приватизацию, мы даем налоговые каникулы», — пообещал украинский лидер.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, Украина действительно недоинвестирована, так как у частных инвесторов нет никаких гарантий.

«Частным инвесторам на Украине предлагают сыграть в «украинскую рулетку», если в «русской рулетке» один патрон из шести в барабане, то в нашей их пять. Так, инвесторам предлагают сыграть с украинскими правосудием, когда суда и защиты по факту нет», — считает эксперт.

Желание Зеленского сделать Украину лидером Восточной и Центральной Европы выглядит смешно, продолжил Олейник, страна уже занимает первые места по коррупции, иммиграции и «освоению иностранной помощи».

«У нас все первые места по плохому уровню жизни, ценам на товары и тарифам. Видимо Зеленский это имел ввиду, он вряд ли еще продолжит пробивать какое-то дно. Вероятно, наши власти пытаются доказать, что дна нет в принципе», — резюмировал экс-депутат.

Замена Великобритании в ЕС

Говоря о курсе Украины на евроинтеграцию, Зеленский призвал Евросоюз принять Украину вместо Великобритании, которая должна покинуть объединение в конце января.

«Мы видим свое будущее в Евросоюзе. Что должен сделать Евросоюз для Украины — просто принять Украину. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС», — добавил президент Украины.

Не только украинская сторона желает присоединится к Евросоюзу, продолжил Зеленский, но и многие страны поддерживают ее стремление и видят будущее страны в ЕС.

«Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе. Сейчас очень удобное время, может когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter», — указал украинский лидер.

Возможно, команда Зеленского постоянно о «чем-то мечтает и недавно спустилась с небес», выражает свое мнение Владимир Олейник, но Украина разительно отличается от европейских стран.

«На Украине, по сути, нет верховенства права, в какой европейской стране могут избивать на улице за то, что ты не так разговариваешь или ходишь не в ту церковь? Где журналистов убивают пачками, а от властей нет никакой реакции», — добавил эксперт.

Проблема Донбасса

Кроме того, Зеленский высказался о возможности завершения конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, пока еще не удалось прекратить огонь, но он «видит свет впереди».

«Мы не смогли пока еще полностью прекратить огонь и терять украинцев. Я вижу свет впереди, и если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю, но мы все понимаем, что готовы прекратить ее сегодня», — отметил президент Украины.

Говоря о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе, Зеленский указал на положительный фактор диалога между Украиной и Россией. Под конец выступления президент Украины подчеркнул, что продолжит добиваться мира на юго-востоке своей страны.