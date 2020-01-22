«Хочу, чтобы он приехал»: как Трамп относится к Путину

Весной 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от сотрудников своего аппарата публично объявить о приглашении президента России Владимира Путина в Вашингтон. Как сообщает ТАСС, об этом рассказывают в своей книге о Трампе журналисты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг.

«Я хочу, чтобы Путин приехал», — заявил Трамп, подчеркнув, что хочет публичного объявления о приглашении. Однако бывший тогда советником президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер отговорил Трампа от такого шага.

По словам чиновника, официальные визиты глав государств и двусторонние встречи на высшем уровне должны сохраняться в тайне, пока конкретная повестка переговоров не будет согласована.

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Впоследствии, говорится в книге, Макмастер поручил бывшей тогда старшим директором по России Совета нацбезопасности Белого дома Фионе Хилл «связаться с послом РФ и начать переговоры о встрече». Однако торопиться ей не следует, подчеркнул советник Трампа, чтобы можно было сказать президенту, что они «работают над организацией визита».

В книге также говорится, что первый госсекретарь Трампа Рекс Тиллерсон говорил президенту, что Владимир Путин «признает только две вещи: силу и правду».

До назначения на пост главы Госдепа Тиллерсон уже общался с Путиным, и намеревался использовать свой опыт общения с Кремлем. «Он [Путин] может казаться слишком быстрым, но на самом деле это партия, продуманная на несколько шагов вперед», — полагают американские журналисты.

Книга «Очень стабильный гений», рассказывающая о Трампе и его администрации, появилась на полках американских книжных магазинов во вторник, 21 января. Название представляет собой цитату американского лидера — так Трамп охарактеризовал себя, вступив в заочную перебранку со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.

Глава нижней палаты конгресса предложила кому-то из близких Трампу людей обсудить с ним его психическое состояние. В ответ Трамп назвал Пелоси сумасшедшей и добавил, что он — «очень стабильный гений».

В середине июня 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения переживают стадию деградации. «Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркнул российский лидер.

Позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией. По его словам, надо работать над созданием позитивного образа России и налаживать деловые связи.

«В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США», — заявил Антонов.

За неделю до этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что отношения между Вашингтоном и Москвой «скоро наладятся», передает НСН.

«Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией», — подчеркнул американский лидер.

В конце августа 2017 года президент США уже говорил о своей надежде на улучшение российско-американских отношений. «Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией», — подчеркнул Дональд Трамп.

По его словам, день, когда Америка нормализует отношения с Россией, будет «прекрасным днем».

Путин и Трамп встречались тет-а-тет несколько раз, в основном — на полях различных саммитов. Отдельная встреча российского и американского лидеров прошла в финляндском Хельсинки летом 2018 года. Тогда американский лидер подчеркнул, что «саммит с Россией был большим успехом», несмотря на «наихудшие отношения с момента их установления» между Российской империей и Североамериканскими Соединенными Штатами в начале XIX века.

Краткая встреча Трампа и Путина состоялась также в Париже в ходе торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой Мировой войны. Лидеры двух держав смогли вкратце обсудить основные проблемы: ракетно-ядерное разоружение и обстановку на международной арене.