«Черный список»: белорусам могут ограничить въезд в США

Администрация США планирует расширить список стран, гражданам которых будет ограничен въезд на американскую территорию. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает издание Politico.

В «черный список» могут попасть Белоруссия, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Танзания и Судан. Полного запрета на въезд в США вводить не будут, заявили источники, но получение определенного типа виз может быть усложнено.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal подтвердил, что в антиммиграционный список могут включить новые страны. Однако, какие именно, американский лидер не уточнил.

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В свою очередь, представитель Белого дома Хоган Гидли заявил Politico, что не может подтвердить сообщения СМИ о вводе запрета на въезд. Однако он отметил, что иммиграционный указ, подписанный ранее Трампом, крайне эффективен для «защиты нашей страны и повышения базового уровня безопасности во всем мире».

В 2017 году, напомним, Дональд Трамп подписал скандальный указ, расширяющий список государств, чьи граждане не имеют права въезжать на территорию Соединенных Штатов. В их число попали Чад, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Сомали и Йемен.

По мнению министерства внутренней безопасности США, вышеуказанные государства «обладают несоответствующими протоколами» по вопросам опознания лиц и обмена информацией, а также находятся под действием различных «факторов риска». По словам представителя администрации США, из запретительного списка был исключен Судан. Граждане этой страны — согласно прошлому указу Трампа — не могли получить американскую визу.

«Введенные ранее или сейчас ограничения никогда не применялись на основе расы, религии или убеждений. Правительства этих стран просто не соответствуют нашим базовым требованиям», — заявил представитель администрации на специальном брифинге.

Стоит отметить, что для ряда стран из этого списка действует частичный запрет на выдачу виз — жители Чада, Йемена и Ливии не смогут получить разрешение на въезд в США для деловых и туристических поездок из-за проблем с идентификацией граждан.

Относительно Сирии и Северной Кореи были введены несравнимо более жесткие запретительные меры — из-за отсутствия дипломатических отношений между США и этими странами их гражданам полностью запрещается въезд на американскую землю.

Гражданам Ирана также нельзя попасть в США, но есть исключения — получить визу могут студенты, которые подвергнутся тщательной проверке.

Также документ предусматривает запрет на иммиграцию из Сомали — несмотря на то, что власти раздираемой гражданской войной страны делятся с Вашингтоном сведениями о своих гражданах и их электронных паспортах (которые, тем не менее, не признаются в США). Однако въезд для туристов разрешен, но тоже после жесткой проверки.

Наконец, Вашингтон фактически ввел санкции против Венесуэлы, запретив въезд в США сотрудникам и руководителям государственных учреждений Боливарианской республики. В тексте документа говорится, что именно власти страны несут ответственность за неточность информации о своих гражданах. Представители венесуэльского МВД, минюста, МИДа, а также полиции и спецслужб не смогут пересечь границу. Для остальных венесуэльцев же предусматривается тщательная проверка.

Указ Трампа вызвал бурю возмущения в американском обществе — особенно среди сторонников Демократической партии. Штат Гавайи подал в суд на Трампа — вместе с Мусульманской ассоциацией Гавайев и еще тремя физлицами. Они настаивали, что Трамп превысил свои полномочия в сфере иммиграционной политики.

Однако Верховный суд США вынес вердикт в пользу главы Белого дома по делу о законности иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи государств, включая несколько стран с преимущественно мусульманским населением.

В поддержку указа администрации Трампа высказались пять судей из девяти. В постановлении, опубликованном на сайте Верховного суда, говорится, что решение о запрете на въезд в Соединенные Штаты «находится строго в рамках полномочий президента».

Суд также не поддержал доводы истцов о том, что указ Трампа был мотивирован ненавистью на религиозной почве. «Указ преследует законные цели: предотвратить въезд в страну граждан, которые не могут быть проверены надлежащим образом. В тексте [указа] ничего не говорится о религии», — гласит постановление, обнародованное главным судьей Джоном Робертсом.