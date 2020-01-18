«Незаконно следят»: Порошенко поставил следователям условие

Бывший президент Украины Петр Порошенко придет на допросы в Государственное бюро расследований только после того, как ему вручат повестку в законном порядке. Об этом говорится в сообщении партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет. Пост был размещен в Facebook.

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Вместе с тем представители партии заявили, что за Порошенко следят, такой вывод был сделан после того, как ГБР опубликовало на своей сайте повестку о вызове Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля – 21 и 24 января. В частности, разговор сотрудников Госбюро расследований с украинским политиком будет касаться дела о возможной госизмене во время подписания минских договоренностей в 2015 году.

«Очевидно, офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и перепиской. Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренное никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки», — заявили в «Европейской солидарности».

Там отметили, что бывшему украинскому лидеру пришлось отменить свою поездку. Теперь Порошенко ждет, когда ему вручат повестки «надлежащим» образом.

«Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины», — обратили внимание в партии.

Вместе с тем в Госбюро отмечали, что всего Порошенко не явился на 27 допросов по 16 уголовным делам. Ему пригрозили, что будут применять меру принудительного сопровождения, если он не явится в ГБР и в этот раз. С недавнего времени у правоохранителей есть такая возможность, так как была отменена депутатская неприкосновенность.

Так, он проигнорировал вызовы на допросы, которые должны были состояться 16 и 17 января, несмотря на то, что Порошенко лично обещал прибыть, обратили внимание в ведомстве. «Таким образом, бывший президент Украины, а ныне народный депутат неоднократно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства», — говорится в видеозаявлении ГБР, размещенном на YouTube-канале бюро.

Ранее в ведомстве сообщали, что бывший украинский президент фигурирует в 13 уголовных делах. Все они находятся на разных этапах расследования. В частности, Петра Порошенко обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, передает ТАСС.

Тем временем адвокат Порошенко Игорь Головань опровергает сообщения о том, что его подзащитный игнорирует повестки на допрос. По его словам, дело в том, что Порошенко так и не получил ни единой повестки лично в руки, как предписывают нормы УПК.

«Уже достаточно долгое время сети распространялись слухи о якобы многочисленные неявки Петра Порошенко по вызовам на допросы в качестве свидетеля. <…> Порядок вручения свидетелям повесток урегулирован УПК. Никакой повестки Петр Порошенко не получал», — говорится в заявлении адвоката, размещенном на официальном сайте «Европейской солидарности».

Головань также заявил, что «все зарегистрированные производства — фейк, допрашивать Петра Порошенко не о чем».

Адвокат рассказал, как повестки «без номеров и дат» приносили к нему в офис, а также присылали сканы повесток в мессенджеры. Но это, по словам адвоката, не соответствует закону и повестки необходимо «вручать лицу, а не адвокату».

«Петр Порошенко — публичное лицо, вручить ему повестку надлежащим образом не является проблемой для следователя, который знает и уважает закон. К сожалению, в ГБР таких следователей не нашлось», — уверен Головань.

Он полагает, что это показывает нежелание ГБР или его неспособность вызывать людей на допросы в соответствии с нормами закона. «Закон на Украине один для всех, следователи ГБР должны действовать исключительно в соответствии с законом, и потакать им в совершении правонарушений мы не будем. Напротив, заставим следователей ГБР уважать кодекс», — говорится в заявлении стороны защиты Порошенко.