«Де-децентрализация»: что не так с проектом Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о планах по разработке нового законопроекта о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.

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«Была встреча в Офисе президента, где обсуждались вопросы, связанные с вопросами децентрализации, и было принято решение, что это будет новый законопроект, который будет создаваться с более широким привлечением различных слоев общества, экспертной среды и всех, кто будет эффективно приобщен к этому процессу», — заявил Разумков в эфире телеканала «Украина 24».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что законопроект по децентрализации страны нуждается в доработке, после чего отозвал его. Украинская власть продолжает реализовывать процесс, запущенный еще предыдущим руководством страны в 2014 году. Речь идет о серьезном обновлении административно-территориального деления страны, а также о расширении бюджетных и политических полномочий местной власти.

«Причины отзыва — как внешние, так и внутренние. Законопроектом были недовольны все — и оппозиция внутри страны, и ДНР с ЛНР, и Европа. Сейчас его будут дорабатывать, вносить изменения, но, по всей видимости, больших подвижек ждать не стоит. Подобные законопроекты всегда очень похожи друг на друга. В каком-то виде его придется принять — украинской власти это нужно для того, чтобы продемонстрировать политическую волю», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Часть предполагаемых изменений при этом уже воплотилась в жизнь. Так, в руках регионов оказались большие бюджеты и возможности для их пополнения. Например, местные советы получили право распоряжаться 60% подоходных налогов населения, 100% налога на имущество, а также другими налоговыми поступлениями. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии весной этого года, больше половины украинцев высказались в пользу доведения реформ до конца.

Впрочем, для того, чтобы это сделать, понадобится больше времени, ведь ранее предложенный Зеленским Верховной раде проект был отозван и снова отправлен на доработку. По мнению украинского лидера, грядущие реформы требуют «детального обсуждения с представителями всех сторон».

Стоит отметить, что

президентские идеи вызвали активный протест со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Причиной тому, по словам представителей ДНР, стало отсутствие каких-либо положений об особом статусе Донбасса.

Так, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, комментируя изначально поданные Зеленским документы, отметила, что они никак не закрепляют особый статус Донбасса, тем самым саботируя минские соглашения. Более того, по словам Никоноровой, в случае реализации проекта любые уступки со стороны Киева стали бы невозможны.

«Зеленский явно пытается выкинуть из главного закона страны само понятие «район», являющееся основополагающим для реализации минских соглашений. Соответственно, украинские власти не только не собираются предоставлять Донбассу особый статус, но и намерены заблокировать на уровне Конституции даже саму эту возможность», — цитировало Никонорову РИА «Новости».

Таким же образом на проект Зеленского отреагировали и в Луганске — министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что Киев «даже не пытался» согласовать изменения с контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе. Дейнего, как и Никонорова, отверг всякую возможность согласия с реформами в таком виде.

Будут ли эти замечания учтены в обновленном проекте по децентрализации, и если будут, то каким образом, на данный момент неизвестно. В четверг в Минске возобновила работу контактная группа по Донбассу. По итогам заседания представители самопровозглашенных республик подтвердили — они настаивают на том, что изменения должны быть согласованы в рамках минского процесса.

Впрочем, касающиеся Донбасса неувязки явно стали не единственной причиной того, что Владимир Зеленский решил доработать проект по децентрализации. Критики реформы (среди которых оказались и находящиеся на Украине дипмиссии Канады и Швеции) также указывают на то, что в документе крайне расплывчато прописаны полномочия обновленной муниципальной власти.

Как пишут украинские СМИ, больше всего вопросов вызывает появляющаяся в результате реформы должность префекта — он должен будет следить за законностью решений органов местного самоуправления и останавливать действие нормативных актов, которые не соответствуют конституции страны либо «несут угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности».

Полномочия местной власти в результате должны быть приостановлены, и до проведения досрочных выборов (в течение 120 дней) власть должна быть передана временному государственному уполномоченному. Назначать префектов на должность при этом будет лично президент.

Противники этих изменений считают, что

префекты станут «государственными надзирателями» и по факту лишь усилят власть Киева над регионами.

Причина тому — нечеткий статус префектов, которые в теории могут получить почти полный контроль над местным самоуправлением, будучи при этом прямыми подчиненными президента. Такая «де-децентрализация» предсказуемо вызвала недоумение и протесты внутри страны.

Сообщается, впрочем, что для уточнения полномочий префектов планируется создание отдельных законопроектов — так что основной причиной для доработки президентского законопроекта, вероятно, все же стала необходимость решить вопрос со статусом Донбасса.

Времени, впрочем, остается не так много, ведь следующие местные выборы должны пройти уже осенью этого года. К этому моменту намеченные изменения должны быть не только приняты, но и реализованы, а у команды Владимира Зеленского хватает хлопот и помимо этого. Прямо сейчас перед президентом стоит более срочная задача — разрешить скандал, связанный с якобы публикацией разговоров и последующим прошением об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука, которому Зеленский все же решил дать второй шанс.