«Две недели»: Зеленский требует найти утечку разговоров премьера

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание с главами правоохранительных ведомств. Он поручил найти причастных к записи разговоров украинского премьера с министрами и представителями Нацбанка. На поиски у МВД, СБУ, Генпрокуратуры и других управлений есть две недели. Кроме того, он призвал подготовить меры, которые предотвратили бы подобные ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел «прослушку» бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию — кто вел записи.

<…> Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — потребовал Зеленский. Заявление главы государства размещено на официальном сайте.

Это поручение президент озвучил на совещании с руководством СБУ, офиса генерального прокурора, МВД, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Кроме того, украинский лидер поручил установить людей, которые присутствовали на совещаниях с премьер-министром Украины, так как в сети, по словам президента страны, «было много фейков» о произошедшей ситуации. При этом он сослался на слова Гончарука о том, что первый опубликованный отрывок «прослушки» касается встречи, которая длилась пять часов, передает ТАСС.

Зеленский также призвал правоохранителей разработать необходимые меры для предотвращения подобных ситуацию в будущем. Он считает, что любые попытки несанкционированного прослушивания или ведения записи разговоров в помещениях госвласти должны быть пресечены, так как «это вопрос национальной безопасности».

Двумя днями ранее на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» неизвестные выложили три аудиоролика. Аудиозаписи якобы представляют собой частично записанную неформальную встречу Гончарука с представителями Нацбанка. Эти переговоры состоялись 16 декабря прошлого года — незадолго до совещания премьер-министра с президентом Украины.

Подпись под первым роликом гласит: «История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому».

Судя по записи, разговор чиновников касался укрепления гривны и того, как это может отразиться на государственном бюджете. Приписываемый Гончаруку голос просил собеседников помочь сформулировать понятное для главы государства объяснения этого вопроса.

Вместе с тем якобы он признает, что сам профан в экономике, а у Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

«У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить, пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос. У него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман», — уверен якобы Гончарук.

На второй записи якобы зафиксированы также слова главы Минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, передает ТАСС.

Вместе с тем на странице Нацбанка Украины в Facebook 16 декабря появилась запись о том, что такое совещание действительно было и на «заседании речь шла в основном об укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост».

После того, как на Украине из-за выложенных записей разгорелся скандал, премьер-министр страны написал заявление об отставке и направил его главе государства. Если он его одобрит, то должен будет внести этот вопрос в парламент на обсуждение – только украинские депутаты, согласно конституции, могут принять отставку главы кабмина.

Вместе с тем офис Зеленского уже сообщил, что заявление дошло до президента. «Президент Украины получил направленное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление», — говорится в сообщении офиса.

Свое решение Гончарук обосновал тем, что хочет «убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту». Он отметил, что пришел на пост премьер-министра страны, «чтобы выполнять программу президента».

Украинский премьер также прокомментировал выложенные аудиозаписи. На своей странице в Facebook он заявил, что запись была смонтирована из разных фрагментов совещания в правительстве. Кроме того, он уверен, что это было сделано для того, чтобы «искусственно создать представление» о его якобы неуважении к главе государства. Вместе с тем он подчеркнул, что считает Зеленского «образцом открытости и порядочности».