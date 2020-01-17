«Две недели»: Зеленский требует найти утечку разговоров премьера

Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел «прослушку» бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию — кто вел записи.

<…> Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — потребовал Зеленский. Заявление главы государства размещено на официальном сайте.

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Это поручение президент озвучил на совещании с руководством СБУ, офиса генерального прокурора, МВД, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Кроме того, украинский лидер поручил установить людей, которые присутствовали на совещаниях с премьер-министром Украины, так как в сети, по словам президента страны, «было много фейков» о произошедшей ситуации. При этом он сослался на слова Гончарука о том, что первый опубликованный отрывок «прослушки» касается встречи, которая длилась пять часов, передает ТАСС.

Зеленский также призвал правоохранителей разработать необходимые меры для предотвращения подобных ситуацию в будущем. Он считает, что любые попытки несанкционированного прослушивания или ведения записи разговоров в помещениях госвласти должны быть пресечены, так как «это вопрос национальной безопасности».

Двумя днями ранее на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» неизвестные выложили три аудиоролика. Аудиозаписи якобы представляют собой частично записанную неформальную встречу Гончарука с представителями Нацбанка. Эти переговоры состоялись 16 декабря прошлого года — незадолго до совещания премьер-министра с президентом Украины.

Подпись под первым роликом гласит: «История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому».

Судя по записи, разговор чиновников касался укрепления гривны и того, как это может отразиться на государственном бюджете. Приписываемый Гончаруку голос просил собеседников помочь сформулировать понятное для главы государства объяснения этого вопроса.

Вместе с тем якобы он признает, что сам профан в экономике, а у Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

«У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить, пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос. У него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман», — уверен якобы Гончарук.

На второй записи якобы зафиксированы также слова главы Минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, передает ТАСС.

Вместе с тем на странице Нацбанка Украины в Facebook 16 декабря появилась запись о том, что такое совещание действительно было и на «заседании речь шла в основном об укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост».

После того, как на Украине из-за выложенных записей разгорелся скандал, премьер-министр страны написал заявление об отставке и направил его главе государства. Если он его одобрит, то должен будет внести этот вопрос в парламент на обсуждение – только украинские депутаты, согласно конституции, могут принять отставку главы кабмина.

Вместе с тем офис Зеленского уже сообщил, что заявление дошло до президента. «Президент Украины получил направленное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление», — говорится в сообщении офиса.

Свое решение Гончарук обосновал тем, что хочет «убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту». Он отметил, что пришел на пост премьер-министра страны, «чтобы выполнять программу президента».

Украинский премьер также прокомментировал выложенные аудиозаписи. На своей странице в Facebook он заявил, что запись была смонтирована из разных фрагментов совещания в правительстве. Кроме того, он уверен, что это было сделано для того, чтобы «искусственно создать представление» о его якобы неуважении к главе государства. Вместе с тем он подчеркнул, что считает Зеленского «образцом открытости и порядочности».