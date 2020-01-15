Импичмент Трампа: дело передали в сенат

Палата представителей конгресса США одобрила передачу обвинительного заключения против американского президента Дональда Трампа в рамках импичмента в сенат. Соответствующая резолюция уже набрала 217 необходимых голосов, трансляция ведется на сайте нижней палаты.

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Также конгрессмены утвердили список из семи кандидатов, которые будут представлять нижнюю палату конгресса на процессе в верхней палате. Как заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, среди кандидатов — глава спецкомитета по разведке Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен. Также в сенат отправятся конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Палата представителей еще в декабре 2019 года провела голосование по импичменту Трампа. По его итогам законодатели предъявили президенту США обвинение по двум пунктам: препятствование правосудию и злоупотребление властью.

Голосованию предшествовала работа в трех комитетах: по разведке, в юридическом и административном.

Весь процесс расследования палаты представителей в рамках импичмента продемонстрировал своеобразное партийное разделение, поддержали вынесение обвинения в отношении Трампа только демократы, а против были лишь республиканцы.

При этом запуск разбирательства также был инициирован представителями Демократической партии, они начали расследование против Трампа в сентябре прошлого года.

Формальной причиной для старта импичмента послужила жалоба сотрудника разведки, который уличил президента США в давлении на иностранное государство — Украину.

Разведчик сообщил, что Трамп якобы потребовал от Киева начать расследование против компании Burisma в обмен на американскую военную помощь. В совет правления данной фирмы входил сын бывшего вице-президента США Джо Байден — Хантер, роль которого также, по этим сведениям, интересовала американского лидера.

Байден-старший — один из потенциальных кандидатов в президенты от демократов, поэтому в партии действия Трампа расценили как попытку получить иностранную поддержку для переизбрания на предстоящих выборах. Белый дом опроверг все обвинения разведчика, однако это не привело к завершению расследования демократов.

К слову, палата представителей затягивала передачу дела об импичменте в сенат с момента итогового голосования.

Конгрессмены пытались повлиять на своих коллег в верхней палате конгресса, чтобы заставить их вызвать определенных свидетелей в рамках разбирательства. В частности, законодатели хотели выслушать показания бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Однако в ходе переговоров демократы из палаты представителей столкнулись с сопротивлением со стороны республиканцев в сенате. Дело в том, что в нижней палате конгресса большинство принадлежит Демократической партии, поэтому она смогла без особых проблем запустить процедуру импичмента. В сенате же большинство занимают сторонники Трампа — республиканцы, — и они не собираются идти на поводу у своих соперников.

Как говорил лидер большинства республиканцев в верхней палате конгресса Митч Макконнелл, сенаторы не исключают вызова ряда свидетелей в ходе расследования, но список они будут определять самостоятельно. По данным американских СМИ, больше всего представители Республиканской партии хотят выслушать Байдена-старшего и его сына Хантера.

Бывший вице-президент уже фактически согласился выступить перед сенаторами. По словам Байдена, он не собирается избегать повестки, которая будет ему направлена.

В то же время Трамп уверен, что демократы специально затягивают процесс импичмента из-за того, что бояться вызова определенных свидетелей в сенат.

«Они не хотят, чтобы под присягой свидетельствовал коррумпированный политик Адам Шифф, они не хотят также, чтобы свидетельствовали осведомитель, пропавший второй осведомитель, информатор, Байдены!» — подчеркивал Трамп.