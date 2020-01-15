Поправить демографию: Путин предложил новые выплаты. LIVE

В этом году будет внедряться новая система оплата труда в здравоохранении. Кроме того, нужно изменить порядок приема в медицинские вузы, заявил Путин. Места должны стать целевыми. Путин призывает также заняться проблемой доступа лекарств и препаратов и требует больше не допустить ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.
Президент переходит к здравоохранению. Уровень младенческой смертности в РФ достиг исторического минимума. Однако о здравоохранении люди судят не по цифрам и показателям.
Нужно сконцентрировать внимание на первичном звене здравоохранения, именно здесь Россия столкнулась с большим количество сложных и чувствую проблем. В этом году нужно в полном объеме завершить строительство сети фельдшерско-акушерских пунктов. Смысл их работы не в выписке справок у специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям. Путин говорит, что в ближайшем будущем предстоит отремонтировать и оборудовать поликлиники и больницы по всей стране. На это будет выделено 550 млрд руб. Более 90% — это федеральные ресурсы. Субъектам РФ необходимо заняться решением жилищных проблем врачей.
В ближайшие годы число выпускников школ будет расти, в связи с чем необходимо обеспечить возможность бесплатного очного образования. Путин предлагает расширить количество бюджетных мест в ВУЗах, преимущество должно отдаваться жителям регионов. Региональные ВУЗы также должны развиваться. Также надо дать возможность студентам выбирать новые направления.
Каждый ребенок должен получить хорошее образование. Меры поддержки семей работают и их результат иногда даже превосходит ожидания. Необходимо определить, сколько нужно установить дополнительных мест. Путин призывает не только строить школы, но и использовать другие методы. В 2021 году школы должны получить не просто доступ в интернет, а высокоскоростной интернет. Президент также призывает правительство обратить внимания на здания, в которых дети учатся.
Путин говорит о том, что нужно ввести дополнительную выплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств Федерального бюджета. Все текущие выплаты должны быть сохранены.
В России необходимо создать «стройную, масштабную и, главное — эффективную систему поддержки семьей». Подрастающее поколение должно разделять семейные ценности.
Путин предлагает обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Это связано с тем, что, когда дети идут в школу, расходы семьи растут на обеспечение ребенка всем необходимым для обучения, отмечает президент. «Все должны себя чувствовать в равных условиях, — говорит Путин. — Для нашего общества это чрезвычайно важно». Эта мера будет оправдана, уверен он.
Путин предлагает направить средства из федерального регионального и местного источников бюджета. В школах же необходимо установить необходимую инфраструктуру. В тех школах, где уже есть такая возможность, бесплатное горячее питание должно быть введено уже в сентябре.
Однако и этого мало, считает Путин. Он предлагает увеличить материнский капитал на 150 тыс. руб. Право на эти выплаты семья получит при рождении уже второго ребенка. Общий размер материнского капитала для семей с двумя детьми составит 616 тыс 617 руб. Ежегодного материнский капитал будет индексироваться. Если в семье сейчас уже есть ребенок, то после рождения второго — материнский капитал должен предоставляться в новом, увеличенном размере.
Программа материнского капитала продлена минимум до 31 декабря 2026 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации это 466 617 руб.
Как отмечает Путин, необходимо расширение практики социального контракта, который призван стать платформой для повышения доходов. Государство должно помогать гражданам в переобучении, а также помогать гражданам с низкими доходами.
В среднем выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц. Путин попросил оперативно заняться этим вопросом.
Нужно разбираться, с какими трудностями сталкивается многодетная семья. Важнейшим вопросом, например, является возможность устройства детей в ясли. Мы создали 77,7 тыс., но не в полноценном режиме, половина из них не может работать, а к 2021 году необходимо наверстать этот пробел.
Есть острейшая проблема в поддержке семей — низкие доходы значительной части наших граждан. Около 70-80% семей с низким доходами — это семьи с детьми. «Вы это хорошо знаете», — говорит он.
Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, а это значит, что семья может снова попасть в сложную экономическую ситуацию. В связи с этим Путин предлагает ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет включительно уже с 1 января 2020 года.
Путин призывает к решению главных задач, которые отражены в Нацпроектах. «Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены, люди хотят развития и сами хотят двигаться вперед», — говорит президент.
Зачастую люди сами знают, что и как надо менять в тех городах и селах, где они живут, уверен российский лидер.
Президент призывает к достижению «достойного уровня жизни». Содержательную часть Путин хочет начать с демографии. Сегодня нас почти 147 млн человек, но Россия вступила в сложный демографический период, отмечает президент. Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов, число рождений снова падает, отмечает глава страны. Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году — 1,5, что для нашей страны мало, говорит Путин. К середине наступающего десятилетия Россия должна добиться устойчивого роста демографии, к 2024 году необходимо добиться коэффициента 1,7, добавил он.
Итак, Владимир Путин появился в Центральном выставочном зале «Манеж». Сейчас мы услышим его послание.
До начала выступления главы государства с посланием к Федеральному собранию остаются считанные минуты. Оставайтесь с нами, все ключевые заявления президента — в нашем онлайн-репортаже.
Как заявили в пресс-службе Кремля, на мероприятии приглашены около 1300 человек. При этом освещать послание Путина к Федеральному собранию будут 900 российских и зарубежных журналистов.
Послание Владимира Путина впервые покажут на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза».
Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты и сенаторы считают, что президент в своем послании может уделить особое внимание человеческому фактору, вопросам связанным с изменением Конституции, проблемам системы здравоохранения, а также законопроекту о предупреждении насилия в семье.
Примечательно, что содержание послания может измениться в последний момент. Как не раз писали СМИ, Путин самостоятельно вносит правки в свое выступление, хоть текст и готовится Администрацией президента на основе информации из различных ведомств.
Обращение к депутатам и сенаторам является обязанностью главы государства, предусмотренной Конституцией России. Дата и содержание обращения целиком и полностью остается на усмотрение президента. По традиции на мероприятии присутствуют не только представители парламента, но и ряд губернаторов, чиновников и общественных деятелей.
К слову, это уже 16-е обращение Путина к Федеральному собранию. Впервые президент выступил с посланием к парламенту летом 2000 года, всего через несколько месяцев после своей инаугурации. За время своего президентства Путин лишь раз не обращался к Федеральным собранием, в 2017 году послание было перенесено.
В своем прошлогоднем послании президент сделал акцент на социальной повестке. Путин говорил о поддержке многодетных семей, помощи бизнесу, борьбе с бедностью, уборке мусора и оборонных инициативах.
Послание президента Федеральному собранию — не столь продолжительное по времени мероприятие, в отличие от, например, «Большой пресс-конференции» или «Прямой линии с президентом». По структуре своей это монолог, в котором глава государства обозначает стратегический курс развития страны. Самое продолжительное обращение было в 2018 году — тогда речь длилась почти два часа.
Традиционно темы и содержание послания не разглашаются заранее, однако сам президент отмечал, что в работе над посланием уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. При этом текст послания готовится несколько месяцев, занимается им только Администрация президента.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию со своим ежегодным посланием. Глава государства выступит с обращением к депутатам и сенаторам в Центральном выставочном зале «Манеж». В этом году послание президента также покажут на московских фасадах, в частности, на гостинице «Космос», Центральном телеграфе и кинотеатре «Октябрь».
«Газета.Ru» следит очередным посланием президента в режиме онлайн.