Поправить демографию: Путин предложил новые выплаты. LIVE

Президент переходит к здравоохранению. Уровень младенческой смертности в РФ достиг исторического минимума. Однако о здравоохранении люди судят не по цифрам и показателям.

Нужно сконцентрировать внимание на первичном звене здравоохранения, именно здесь Россия столкнулась с большим количество сложных и чувствую проблем. В этом году нужно в полном объеме завершить строительство сети фельдшерско-акушерских пунктов. Смысл их работы не в выписке справок у специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям. Путин говорит, что в ближайшем будущем предстоит отремонтировать и оборудовать поликлиники и больницы по всей стране. На это будет выделено 550 млрд руб. Более 90% — это федеральные ресурсы. Субъектам РФ необходимо заняться решением жилищных проблем врачей.