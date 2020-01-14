Сделка или санкции: чем Европа пригрозила Ирану

Берлин, Париж и Лондон планируют запустить механизм разрешения споров по «ядерной сделке» с Ираном, заключенной в 2015 году. Об этом говорится в опубликованном 14 января совместном заявлении трех государств, пишет Deutsche Welle.

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В документе подчеркивается, что, хотя речь не идет о присоединении к кампании «максимального давления» на Тегеран, которое осуществляет Вашингтон, у ЕС «нет выхода», кроме как прибегнуть к механизму, который подразумевает начало обсуждения нарушений Ираном условий соглашения.

Свои действия в Европе объясняют нежеланием допустить ситуации, при которой «кризис ядерного распространения [стал бы] дополнением к сегодняшней эскалации, охватившей регион».

«Нарушения не должны остаться без ответа. <…> наша цель ясна — мы хотим сохранить сделку и достигнуть дипломатического решения», — пишет в Twitter глава германского МИДа Хайко Маас.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был заключен в 2015 году Ираном, Германией, Францией, Великобританией, Россией, Китаем и США. Соглашение подразумевало отказ Ирана от программы производства ядерного оружия в обмен на снятие санкций со стороны Вашингтона. При этом Иран получал право на развитие мирной ядерной энергетики под контролем МАГАТЭ.

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике СВПД еще в самом начале своего президентского срока, а после и вовсе вывел Вашингтон из соглашения, аргументируя это тем, что он не отвечал интересам американской стороны. После выхода США страны ЕС создали механизм для обихода санкций, но он так и не заработал в полную силу. Европейские страны испугались угроз из-за океана о наложении санкций на европейские компании, большинство из которых в результате покинули Иран.

Тем не менее, Тегеран продолжал придерживаться достигнутых ранее соглашений, что, в частности, подтверждали международные инспекторы.

Однако в 2019 году Иран приступил к постепенному увеличению обогащения урана. Уже к лету прошлого года количество обогащенного урана на территории страны превысило 300 кг. Кроме того, Тегеран прекратил экспорт тяжелой воды другим странам, что было предусмотрено условиями соглашения.

Подобными действиями Иран напрямую нарушил ядерную сделку, согласно которой Тегеран должен экспортировать запасы урана, превышающие 300 кг. То же касается и объемов тяжелой воды — Иран может хранить не более 130 т.

Таким образом Тегеран хотел принудить Вашингтон и других участников сделки вернуться за стол переговоров. Впрочем, положительных для иранских властей результатов это не принесло.

Объявление европейскими странами шагов по запуску механизма дебатов о СВПД, по сути, означает, что в ЕС будут требовать от Ирана ответов на вопросы о соблюдении соглашения.

Для этого, согласно механизму, остающиеся подписантами договора государства и Иран должны будут встретиться в Вене в штаб-квартире МАГАТЭ, чтобы начать запуск механизма разрешения проблемы.

После этого вопрос Ирана в течении 15 дней должен быть рассмотрен на уровне министров стран-членов соглашения. Они могут рассмотреть его сами, а могут сразу же передать на рассмотрение апелляционного совета, который также рассмотрит проблему в течении двух недель.

Страны ЕС будут также обязаны проинформировать ООН о том, что Иран не соблюдает условия СВПД что приведет к возвращению европейских санкции против этой страны.

Как отмечает британское издание The Guardian, эти шаги могут привести к «потенциальному разрыву» сделки.

Сторонниками сохранения соглашения также являются Россия и Китай, однако на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что соглашение фактически находится под угрозой развала.

В российском МИДе решение «евротройки» запустить механизм вызвал «серьезную озабоченность»

«Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность», — заявили в МИД РФ.

Российское ведомство подчеркнуло, что «Москва не видит никаких оснований для этого шага» и указало, что «непродуманные» действия Лондона, Парижа и Берлина приведут к новой эскалации вокруг СВПД.

Ранее Лавров уже говорил, что действия участников сделки говорят о разрушении СВПД. «Мы будем, по большому счету, требовать от наших западных партнеров признать реальность: либо США и Евросоюз возвращаются к полному выполнению своих обязательств по СВПД, либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить таким образом свое уважение к международному праву, к достигаемым договоренностям, тогда, наверное, СВПД нужно признать <…> более не существующим. Все условия для спасения СВПД на столе, они прописаны в самом этом плане действий», — сказал Лавров.

Дональд Трамп, в свою очередь, давно требует от европейских партнеров выйти из соглашения. Сам он ранее заявлял, что хочет заключить «новую сделку» с Ираном. В ней он предполагает зафиксировать отказ Тегерана от поддержки радикальных движений на Ближнем Востоке, а также отказ от баллистической программы. Многие эксперты отмечали, что Иран вряд ли пойдет на эти условия, однако факт недавнего случайного пуска ракеты ПВО, уничтожившей украинский гражданский самолет, дает больше аргументов сторонниками этого пункта.