Борьба с коррупцией: США ввели санкции против Плахотнюка

США ввели санкции против одного из самых богатых людей Молдавии, экс-владельца крупнейшего банка страны Victoriabank и экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

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Об ограничительных мерах объявил в Twitter глава Госдепартамента США Майк Помпео. По его словам, причиной санкции являются коррупционные действия Плахотнюка.

«Коррупционные действия Владимира Плахотнюка нанесли удар по верховенству закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдавии. Сегодня я публично объявляю [о санкциях]. США поддерживают Молдавию в ее борьбе с коррупцией», — указал американский дипломат.

Плахотнюк вместе со своей партией проиграл прошлогодние февральские парламентские выборы в Молдавии, но отказался отдавать власть, спровоцировав в стране политический кризис. Тогда на сторону Демпартии перешел Конституционный суд, который утвердил отстранение президента страны Игоря Додона от управления страной и назначил исполняющим обязанности президента демократа Павла Филипа.

Стабилизации ситуации помогло вмешательство Евросоюза, России и США, которые совместными усилиями поддержали социалистов как победителей выборов. В итоге суд отменил свой вердикт и позволил Додону сформировать коалицию с ACUM.

В декабре 2017 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка, который обвиняется в покушении на убийство.

Об этом «Газете.Ru» сообщала пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Плахотнюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее ему заочно предъявили обвинение по пунктам «ж», «з», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из корыстных, хулиганских побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

При этом следователи полагают, что убийство не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Молдавский политик был объявлен в международный розыск по инициативе российской стороны.

Демократическая партия Молдавии назвала заочный арест своего лидера политической акцией.

«Эти злоупотребления со стороны нескольких российских учреждений основываются на геополитических мотивах, запугивании, шантаже и политическом преследовании молдавских официальных лиц», — следует из ее заявления.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Плахотнюк причастен к покушению на россиянина Германа Горбунцова, который постоянно проживает в Лондоне.

В разное время Горбунцов владел несколькими банками в России и Молдавии, в том числе российским «Инкредитбанком», СТБ-банком и молдавским Universalbank.

За некоторое время до происшествия он был объявлен Молдавией в международный розыск в связи с уголовным делом, возбужденным по факту нарушения правил кредитования, которые допустила некогда принадлежащая ему кредитная организация Universalbank. Однако британские власти решили не выдавать россиянина, а допросить в Лондоне.

Весной 2012 года, когда Горбунцов заходил в подъезд дома в деловом районе Лондона Канари-уорф, в него несколько раз выстрелили. В результате покушения банкир некоторое время находился буквально между жизнью и смертью, врачам пришлось вводить его состояние искусственной комы.

В ноябре 2017 года в покушении на Горбунцова неожиданно признался гражданин Молдавии Виталий Прока, который в настоящее время отбывает срок в румынской тюрьме за ряд заказных убийств. Прямо в тюрьме он дал интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV, в котором заявил, что заказчиком покушения на Горбунцова был именно Плахотнюк. Прока тогда подчеркнул, что даже готов пройти тест на полиграфе, чтобы доказать правдивость своих слов. Он добавил, что это не единственное убийство, заказанное Плахотнюком.

«Он переступает через трупы», — заявил киллер.

По словам осужденного, Плахотнюк якобы организовал ликвидацию Горбунцова через криминального авторитета Иона Друцэ по прозвищу Ваня Писатель. В период подготовки к убийству Горбунцова Плахотнюк требовал, чтобы «в его крышку были забиты гвозди», заявил Прока.

Позднее премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в организации коррупционных схем и контрабанде.

По словам Санду, власти Порошенко сотрудничали с Плахотнюком. Вместе они занимались контрабандой через Приднестровье, что «позволяло властям [непризнанной республики] выживать».

В июне 2019 года Следственный департамент МВД России заочно обвинил Плахотнюка в 28 эпизодах контрабанды наркотических веществ и сбыте их в особо крупном размере. Олигарху грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.