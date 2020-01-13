«Не оставим его в покое»: Иран подаст в суд на Трампа

Председатель Верховного суда Ирана Сейед Эбрагим Райси заявил, что Тегеран подаст в международные судебные инстанции на президента США Дональда Трампа за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

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«Этот вопрос, безусловно, будет решаться в штаб-квартире по правам человека в сотрудничестве с министерством иностранных дел и другими органами. Мы должны сделать так, чтобы президент США предстал в качестве главного подозреваемого перед международным трибуналом. Мы не оставим его в покое», — сказал Райси.

В пятницу, 3 января, США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был ликвидирован Сулеймани. Генерал был убит по прямому приказу Трампа — Вашингтон считает его ответственным за гибель американских военных в Ираке и Сирии.

Также Белый дом называет его причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря прошлого года. В этот день перед диппредставительством началась массовая акция протеста против нападения ВВС США на позиции шиитских ополченцев в Ираке и Сирии.

Соединенные Штаты сочли эту демонстрацию организованным нападением и обвинили в причастности к этому «террористов и союзников Ирана».

Иран ответил на это обстрелами американских баз в Ираке. При этом, по словам американского президента, в результате последнего ракетного удара Ирана граждане США не пострадали, а самим объектам был нанесен минимальный ущерб.

При этом ранее иранские СМИ сообщали, что в результате ударов погибли 80 человек, но американская сторона опровергла эти заявления. Сам Трамп после атаки заявил, что «все в порядке».

За любой дальнейший враждебный шаг Тегеран пообещал США «более жесткую месть», заявил начальник отдела безопасности генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги. Он заверил, что ответ от КСИР будет «сильнее, сокрушительнее и шире», чем атака на американские военные базы в Ираке.

Также в связи с происходящим Иран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». Лидеры Германии, Великобритании и Франции призвали Иран воздержаться от шагов, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий.

В Москве действия Ирана назвали вынужденным шагом, к которому привели поступки США и «европейской тройки». Как говорил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, другие участники СВПД не могут обеспечить Тегерану необходимые экономические результаты от выполнения условий соглашения.

Позднее — 11 января – в Иране начались массовые протесты. На улицы иранской столицы для участия в акции поминовения 176 человек, погибших в крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вышли около тысячи студентов. Незадолго до этого Тегеран признал, что иранская ПВО сбила украинский пассажирский лайнер по ошибке.

Поначалу студенты несли свечи в память о погибших, но вскоре акция памяти переросла в антиправительственные протесты. Кроме скандирования лозунгов, направленных против «режима аятолл», студенты также порвали плакат с изображением генерала Сулеймани.

Трамп обратился к протестующим в Twitter на языке фарси, подчеркнув, что Вашингтон «внимательно следит» за происходящим.

«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентского срока, и моя администрация продолжит вас поддерживать. Мы <...> вдохновлены вашей смелостью», — заявил глава Белого дома.

Он также потребовал от властей Ирана допустить к наблюдению за акциями протеста правозащитников. По его словам, Тегеран не должен «расправляться с мирными протестующими» и отключать по всей стране доступ в интернет.

«Мир наблюдает», — добавил президент США.

Вскоре президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект меджлиса (парламента), согласно которому Тегеран признает Пентагон террористической организацией, сообщило агентство Tasnim.

Законопроект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого Исламская республика признала запрещенной организацией Центральное командование (CENTCOM) вооруженных сил США.

После принятия данного решения в число террористов будут включены все члены Пентагона, а также связанные с ним учреждения и организации.