Без санкций: ЕС простит Ирану украинский «Боинг»

Евросоюз не станет вводить односторонние санкции против Ирана после крушения пассажирского Boeing «Международных авиалиний Украины», передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах Брюсселя.

«ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования», — заявил он.

По словам источника, то, что Тегеран признал ответственность за удар по лайнеру, является «шагом в верном направлении». Теперь важно дождаться итогов международного расследования и «открытости Ирана» в ходе дела.

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Последствия крушения «Боинга» и дальнейшие шаги для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана будут рассмотрены 20 января, подытожил источник.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия также должна беспокоиться о сохранении СВПД. «Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры», — сказал он.

По словам главы германского МИДа, Берлин надеется, что Вашингтон подаст сигналы, «которые бы свидетельствовали о том, что обе стороны заинтересованы в разрядке напряженности».

«Конфликт между США и Ираном висит как дамоклов меч над регионом», — заключил Маас.

Несколькими днями ранее вступили в силу американские санкции, направленные против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, новые ограничения «более суровые, чем предыдущие». Министр финансов США Стивен Мнучин, в свою очередь, сообщил, что Вашингтон ввел секторальные санкции против иранских производителей металла, текстиля, строительных компаний и ресурсодобывающих предприятий.

Глава казначейства сообщил, что под санкции попадут 17 компаний и чиновники, которых подозревают в причастности к атакам и нарушению прав человека. Помпео подчеркнул, что США хотят, чтобы Иран «вел себя как нормальная страна».

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, его корпус был полностью разрушен.

В самолете находились 167 пассажиров граждан разных стран и девять членов экипажа — украинцы. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных.

Вскоре после крушения в МАУ заявили, что все авиарейсы из Киева в Тегеран отменены. Схожие решения приняли авиакомпании Singapore Airlines, австралийская Qantas, China Southern Airlines, немецкая Lufthansa and Malaysia Airlines. Росавиация также порекомендовала российским авиакомпаниям не летать в регион Персидского залива, пока «все не уляжется».

Власти Канады и Великобритании вскоре после крушения сообщили, что есть все основания считать причиной катастрофы ракетный удар. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что такие данные предоставила разведка его страны.

Впоследствии командующий воздушными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы противовоздушной обороны «как крылатая ракета».

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. Увы, он принял неверное решение и запустил ракету», — добавил генерал.

Хаджизаде отметил, что иранские военные просили закрыть воздушное пространство страны на время ракетных ударов по американским базам в соседнем Ираке. Однако этого сделано не было, и гражданские самолеты продолжали летать над Ираном. По словам Хаджизаде, КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского самолета и гибель людей — ему самому же «захотелось умереть, когда [он] услышал о катастрофе».

Незадолго до крушения лайнера МАУ американская ракета убила известного иранского генерала Касема Сулеймани, командующего элитным спецназом «Кудс». Иран привел свою ПВО в полную боевую готовность на фоне своих же ракетных ударов возмездия по военным базам США.