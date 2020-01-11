Сбитый Boeing: Турчинов требует наказать Россию

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что за крушение украинского боинга в Тегеране должна ответить Россия.

«За сбитый украинский «Боинг» должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ», — написал Турчинов в Facebook.

Свое мнение он объяснил партнерством Москвы и Тегерана. Турчинов отметил, что Иран является стратегическим партнером России. Из этого, по мнению бывшего военного, следует, что Москва могла участвовать в «подготовке ракетной атаки». Однако Турчинов не стал уточнять, какую роль могла сыграть российская сторона в обострении отношений между США и Ираном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Реклама

Помимо этого, он провел параллель между трагедией с самолетом ««Международных авиалиний Украины» в Тегеране и малазийским лайнером, который потерпел крушение под Донецком летом 2014 года.

В ответ на заявление Турчинов журналист, политолог, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян заявил в комментарии ФАН, что скоро к мнению бывшего секретаря СНБО Украины присоединятся и политики из прибалтийских стран, Польши и, возможно, Молдавии.

«Другого от него и нельзя было ожидать. Турчинов относится к категории самых отпетых русофобов. И было понятно, что эта часть украинского истеблишмента, если их вообще можно так назвать, будет активнейшим образом поддерживать ту повестку, которую задали американские кураторы», — уверен собеседник агентства.

Вместе с тем политолог считает, что привязка к малазийкому боингу является «частью большой политической игры, в которой очень скоро вообще забудут про Иран и основное внимание перенесут на Россию».

Вместе с тем Гаспарян высказал мнение, что к призыву Турчинова не прислушаются, так как его задача — поддерживать нужную информационную картину и не более того.

Воздушное судно «Международных авиалиний Украины» утром 8 января вылетело из тегеранского аэропорта. Через несколько минут пассажирский лайнер пропал с радаров, а затем потерпел крушение. Среди 176 человек, находившихся на борту, выживших не осталось. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана — и девять членов экипажа из Украины.

Ранее командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде подтвердил, что в крушении самолета виноваты иранские военные. Тем не менее он заявил, что эта трагедия стала результатом действий американских властей.

В ночь на 8 января иранские военные в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани атаковали военные базы в Ираке, которые используют США. Спустя несколько часов после этого нападения произошла авиакатастрофа. «Это цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. Ночью в небе было много военных самолетов», — отметил командующий КСИР на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Однако он не стал складывать с себя ответственность за произошедшее. «Когда я понял, что произошло, я захотел умереть. Я бы лучше умер, чем стал свидетелем этого инцидента», — добавил он.

Командующий рассказал, что Boeing 737 был сбит ракетой малой дальности, так как по ошибке иранская система ПВО приняла пассажирский самолет за американскую крылатую ракету. На обдумывание дальнейших действий у оператора было всего 10 секунд. Кроме того, из-за неполадок со связью у него не было возможности согласовать свое решение с командованием и, как отметил Хаджизаде, он «сделал плохой выбор».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требует от иранских властей полного признания своей вины в гибели гражданских людей. Кроме того, он выдвинул еще несколько условий. Так, по его словам, Иран должен провести полное и открытое расследование этого дела, а также наказать виновных в крушении лайнера. Помимо этого, Тегеран, считает глава Украины, должен вернуть тела погибших, а также выплатить семьям компенсации. В заключение Зеленский заявил, что власти Ирана обязаны принести «официальные извинения по дипломатическим каналам».

Отметим, что президент Ирана Хасан Роухани уже принес официальные извинения Украине и провел телефонные переговоры с Зеленским.