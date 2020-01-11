Пять требований: что Киев хочет от Тегерана

Украинский президент Владимир Зеленский требует, чтобы Иран полностью признал свою вину в крушении пассажирского боинга и выплатил компенсации всем семьям погибших.

«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Вместе с тем он перечислил пять дополнительных требований Киева к иранским властям. По словам главы Украины, Тегеран должен пообещать провести «полное и открытое» расследование, а также привлечь к ответственности военных, которые виновны в гибели гражданских людей. Помимо этого, Зеленский требует, чтобы Иран вернул тела погибших граждан Украины, а также выплатил компенсации семьям погибших. В заключение, глава государства считает, что власти Ирана должны принести «официальные извинения по дипломатическим каналам».

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Вместе с тем Зеленский надеется, что при проведении расследования по делу о крушении лайнера не будет «искусственных задержек». «45 наших специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — подчеркнул украинский лидер.

Вслед за этим командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) взяло на себя полную ответственность за крушение украинского самолета при следовании по маршруту Тегеран – Киев, передает РИА «Новости». Командующий Военно-космическими силами КСИР отметил, что система иранской ПВО приняла пассажирский лайнер за крылатую ракету, отмечает RT.

Кроме того, утром в субботу, 11 января, иранские власти признали, что пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» был «непреднамеренно» и вследствие человеческой ошибки сбит военными. Как отметили в республиканском Генштабе ВС, военнослужащие приняли самолет за «враждебную цель», когда он повернул в сторону центра КСИР.

При этом иранские военные были на «высочайшем уровне боевой готовности», так как незадолго до этого отношения между Тегераном и Вашингтоном ухудшились из-за гибели иранского генерала Касема Сулеймани, и ситуация на Ближнем Востоке обострилась. За несколько часов до вылета самолета Иран атаковал военные базы в Ираке, которые используют США.

Иранский президент Хасан Роухани пообещал, что расследование будет продолжено, чтобы узнать все обстоятельства этой «огромной трагедии и непростительной ошибки».

Он также провел телефонный разговор с Зеленским по сложившейся ситуации.

Кроме того, руководство вооруженных сил Ирана выразило соболезнования семьям погибших в результате трагедии.

В то же время глава МИД республики Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter, что причиной гибели свыше 150 человек стала «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США». «Печальный день. Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», — заявил министр иностранных дел.

Ранее рассматривались и другие версии крушения. Сначала иранские власти всячески отвергали предположения, что самолет был сбит ракетами. Согласно первоначальной версии, на лайнере произошло возгорание из-за технической неисправности. Кроме того, чиновники предполагали, что люди могли погибнуть вследствие террористического акта. О том, что Тегеран виноват в крушении боинга, ранее говорили власти Канады и Великобритании. В частности, представители этих стран указывали, что у них есть доказательства этого.

Самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» разбился утром 8 января. Он следовал рейсом Тегеран – Киев. На борту, согласно данным компании-перевозчика, были 176 человек. Из них 167 пассажиров из Украины, Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Также на борту находились девять членов экипажа – граждане Украины. Выживших после авиакатастрофы нет.

Расшифровкой «черных ящиков» займутся иранские специалисты. Как ранее заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, иранская сторона не будет передавать бортовые самописцы США или компании-производителю самолета.