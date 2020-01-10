«Правительство захватила оппозиция»: протесты в Абхазии набирают обороты

Протестующие завладели оружием в администрации президента Абхазии. Захватившие здание активисты вскрыли комнату для хранения боеприпасов и практически все кабинеты учреждения, заявил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

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«Определенное количество [оружия], которое они достали оттуда, по нашим данным, находится на руках», — цитирует слова Килбы ТАСС.

Оружие было и у некоторых лиц во время штурма здания, отметил секретарь абхазского Совбеза, но протестующие не применяли его в ходе захвата администрации президента.

«Все структуры, администрация президента на своих местах, в том числе президент. Ситуация стабильная, контролируемая», — добавил Килба.

Однако в пресс-центре парламента Абхазии «Газете.Ru» заявили, что в настоящее время центральные органы власти и управления республики фактически не работают.

«Правительство не исполняет своих обязанностей, так как кабинет министров, администрация президента и здание парламента входят в единый комплекс правительственных зданий, который контролируется оппозицией», — отметили в ведомстве.

Протестующие штурмом взяли здание администрации главы государства накануне, активисты вместе с представителями оппозиционных партий потребовали отставки президента. Формальной причиной для протестов стало резонансное дело об убийстве трех человек в Сухуме, которое произошло в ноябре прошлого года. Тогда неизвестные расстреляли веранду ресторана «Сан-Ремо», в результате погибли абхазские криминальные авторитеты — Алхас Авидзба и Астамур Шамба — и официантка. Активисты уверены, что к убийству причастен один из сотрудников охраны президента.

Во время штурма администрации главы республики Рауль Хаджимба находился на государственной даче. По возвращению в Сухум президент обсудил ситуацию в республике с Советом безопасности. В то же время парламент Абхазии под руководством спикера Валерия Кварчии провел внеочередное собрание, на котором принял постановление — обратиться к президенту с призывом о его добровольной отставке. Однако Хаджимба отказался уходить со своего поста и выступил за диалог с оппозицией.

Клановая борьба

Стоит отметить, что недовольные граждане требуют новых президентских выборов в республике. Избирательная кампания проходила в стране с августа по сентябрь прошлого года, по ее итогам Хаджимба переизбрался на очередной срок, получив 47,39% голосов. Его основной соперник лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния заручился поддержкой 46,17% избирателей.

Выборы проходили в достаточно непростой обстановке. Во время кампании Хаджимба заявил, что в республике происходит попытка захвата власти. C мая у здания парламента Абхазии проходила акция протеста против президента. Из-за митингов в Сухуме не ходил общественный транспорт. Участники демонстраций подвергали действующего президента резкой критике. Его соперник Квициния говорил о тяжелой ситуации в стране.

После голосования оппозиционный политик пытался добиться пересмотра итогов избирательной кампании, но Верховный суд признал победу Хаджимбы. Впоследствии Квициния обжаловал данное решение, 10 января кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда должна рассмотреть обращение политика.

На фоне предстоящего заседания суда в центре Сухума собрались противники и сторонники действующего президента. Оппозиция организовала штаб возле администрации главы государства, противники Хаджимбы отказались покидать здание до его отставки или назначения новых выборов. При этом в оппозиции призывают к мирному решению политического кризиса в стране.

«По мнению парламента и общественных организаций, в том числе нейтральных к власти и оппозиции, назначение новых выборов станет самым идеальным выходом из ситуации для успокоения всех сторон», — утверждают в пресс-центре законодательного органа.

Администрация президента все еще находится под контролем протестующих. Рядом располагается более 500 полицейских, но сотрудники правоохранительных органов не собираются штурмовать здание.

Стороны будут стремиться избежать эскалации ситуации из-за горных обычаев, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» бывший начальник генштаба ВС Абхазии генерал-полковник Анатолий Зайцев.

«Если кто-то в кого-то выстрелит и убьет, то другой должен убить его родственника. И он будет убит, это однозначно. Поэтому они будут бояться стрелять друг в друга, ситуация не должна привести к кровопролитию», — пояснил Зайцев.

Протестующих всего около тысячи человек, добавил генерал-полковник, это количество не сможет оказать большое влияние на ситуацию. Кроме того, среди протестующих в основном молодежь и безработные жители Сухума.

«Это не ново, подобное повторялось много раз. Они сами между собой говорят о том, что им нужен отдельный управляющий из-за клановой системы. Каждый клан пытается выдвинуть своего кандидата в президенты. Хаджимба — бывший представитель КГБ, ровный, спокойный и размеренный. Он будет стремиться к переговорам с оппозицией, но не станет отказываться от своего поста», — резюмировал Зайцев.

К слову, Хаджимба уже предложил провести переговоры с митингующими у здания администрации, но пока не получил ответа на свой запрос. Диалог между властью и оппозицией также поддерживает министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. По его словам, абхазская армия не собирается вмешиваться в ситуацию.

«У нас и так немало крови пролито и потеряно сограждан, и абхазская армия не будет направлена никогда против своего народа», — цитирует слова Кишмарии «Интерфакс».

Правительству и оппозиции следует прийти к компромиссу, уверен глава минобороны республики, народ Абхазии не стоит подталкивать «к необратимым последствиям».

Кишмария никогда не допустит втягивания военных в междоусобицы, заявил «Газете.Ru» источник в республике, однако на подобные действия могут пойти представители МВД в соответствии с клановым разделением.

«Армия не поддержит ни одну из сторон конфликта, она будет стоять в стороне пока главой минобороны Абхазии является Кишмария», — утверждает источник.

В настоящее время «в республике происходит очередная дележка власти, но Хаджимба не станет легко сдаваться», уверен источник, действующий президент и сам пришел к власти на волне протестов и различных выступлений.

«Там надо, чтобы они целиком и полностью разобрались между собой, тогда будет результат. Порядка не будет, пока будут всякие советники и шептуны. Хаджимба трезво оценивает ситуацию, где-то, может быть, ему тяжело без помощи со стороны окружения. Но если народ выбрал его, то всем остальным партиям надо не расшатывать ситуацию, а сплотиться вокруг президент и помогать ему — тогда будет результат», — подчеркнул источник.