Удар по Ирану: США не пустили Зарифа в ООН

Совет Безопасности ООН 9 января проведет заседание, посвященное ситуации вокруг Ирана после американской операции по уничтожению командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани на территории Ирака.

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Накануне заседания Совбеза президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором изложил позицию Вашингтона по отношению к Ирану. Американский президент заявил, что требует от Тегерана прекратить поддержку терроризма и отказаться от возможности производства ядерного оружия. Он также заявил, что недавние удары Ирана по американским базам на территории Ирака нанесли минимальный ущерб американским военным объектам — система раннего предупреждения сработала отлично.

«Армия США готова ко всему, но Иран, похоже, отступает, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира», — добавил Трамп во время обращения к нации.

Тегеран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма, добавил он. Трамп также заявил, что против Ирана будут введены новые жесткие санкции.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф при этом назвал атаки самообороной, сославшись на соответствующую статью устава ООН. «Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — отметил глава иранского МИД на своей странице в Twitter.

Несмотря на жесткий характер речи Трампа, он дал понять, что хочет избежать конфронтации с Ираном, что в ООН восприняли как позитивный сигнал. В международной организации приветствуют такое желание, отметил официальный представитель генсека ассамблеи Стефан Дюжаррик.

Вскоре после операции по ликвидации Сулеймани генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива.

Стоит отметить, что в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных США, которые причастны к убийству командующего силами специального назначения «Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

Военные Ирана совершили серию атак по американским авиабазам на территории Ирака, в сторону объектов США были направлены более дюжины иранских баллистических ракет. Как сообщает Press TV, жертвами обстрела американской военной базы Эйн-аль-Асад стали около 80 человек. Однако США пока не подтверждают данную информацию.

Наблюдатели отмечают, что США как член Совбеза ООН будет стараться использовать заседание для того, чтобы убедить другие страны в правильности своей позиции. В своем обращении Трамп назвал покойного Сулеймани виновным в боевых действиях против США.

«Он обучал террористические армии наносить удары по гражданским объектам. Он разжигал кровавые гражданские войны по всему региону», — сказал американский лидер.

Однако, несмотря на отношение к личности Сулеймани, действия США уже стали объектом критики, прежде всего со стороны Ирака. Власти этой страны заявили, что, осуществив атаку на Сулеймани на территории этой страны, США нарушили суверенитет Ирака.

На днях иракские парламентарии потребовали вывода войск США с территории государства. Постоянные члены Совбеза ООН также расколоты по вопросу атаки на Сулеймани. Ее осудили Россия, Франция и Китай, но поддержала Великобритания. Как отмечает международное издание Diplomat, после атаки Китай и Россия начали активную координаций своих действий в Совбезе ООН по иранскому вопросу. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия США «грубейшим нарушением» устава организации.

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу заявил о необходимости привлечь США к ответственности за незаконные действия и угрозы.

В свою очередь, США предприняли шаги с целью уменьшить возможности Ирана представить свою точку зрения на ситуацию. Как сообщает The Foreign Policy, Вашингтон отказался выдать въездную визу США главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу. Источники издания отмечают, что высокопоставленный чиновник администрации Белого Дома звонил генсеку ООН Антонио Гуттеришу c заявлением о том, что США не впустят иранского дипломата на территорию этой страны.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что эти действия противоречат уставу ООН, Вашингтон нередко прибегает к подобным методам, чтобы не допустить в страну неугодных иностранных лидеров.

«США как страна пребывания штаб квартиры ООН несет перед организацией серьезные обязательства в том, что касается виз для дипломатов. Все это отражено в Соглашении между ООН и правительством США о местоположениях Центральных учреждений ООН. К сожалению, США нарушают эти обязательства», — отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.