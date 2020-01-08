«Иран отступает»: Трамп обратился к нации после атак в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американский военный не погиб во время атаки Ирана на авиабазы США в Ираке. По его словам, иранские ракеты нанесли минимальный ущерб американским военным объектам — система раннего предупреждения сработала отлично и помогла предупредить об атаке.

Реклама

«Армия США готова ко всему, но Иран, похоже, отступает, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира», — добавил Трамп во время обращения к нации. Тегеран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма, добавил он.

Президент США уверен, что, пока он у власти, Ирану не удастся получить ядерное оружие.

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — продолжил Трамп.

Кроме того, президент США высказался об американской операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани, из-за которой обострились отношения двух стран. По его словам, этот военный был «главным террористом в мире».

«Он обучал террористические армии наносить удары по гражданским объектам. Он разжигал кровавые гражданские войны по всему региону. Он злобно ранил и убивал тысячи американских солдат, включая установку придорожных бомб, которые калечат и расчленяют их жертв», — указал Трамп.

При этом Трамп заверил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном, и США надеются на то, что у него будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира.

«Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему», — отметил президент США.

Вашингтон также призывает НАТО начать играть гораздо более активную роль на Ближнем Востоке, продолжил Трамп, альянсу стоит обеспечить «более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс».

В своей речи президент США также обратил внимание на ситуацию вокруг сделки по иранской ядерной программе, по его мнению, необходимо обновить данное соглашение.

«Тегеран пошел по пути деэскалации. Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом», — заявил Трамп.

Под конец своего обращения президент США отметил, что Вашингтону не нужна ближневосточная нефть, так как Соединенные Штаты уже достигли «энергетической независимости».

«Мы являемся производителем нефти и природного газа №1 в любой точке мира. Мы независимы и нам не нужна ближневосточная нефть», — подытожил Трамп.

Стоит отметить, что в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных США, которые причастны к убийству командующего силами специального назначения «Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

Военные Ирана совершили серию атак по американским авиабазам на территории Ирака, в сторону объектов США были направлены более дюжины иранских баллистических ракет. Как сообщает Press TV, жертвами обстрела американской военной базы Эйн-аль-Асад стали около 80 человек.

Однако США пока не подтверждают данную информацию, по словам помощника главы Пентагона по связам с общественностью Джонатана Хоффмана, в настоящее время американские военные проводят оценку ущерба от атаки Ирана. Он также заверил, что США принимают все необходимые меры для защиты своих военных объектов.

При этом телеканал Fox News утверждает, что американская разведка заранее перехватила информацию об ударе по двум базам и предупредила свои войска. Источники телеканала также отметили, что командование вооруженных сил США приняло решение не пытаться сбивать иранские баллистические ракеты из-за отсутствия у американцев средств противоракетной обороны на территории Ирака.

Сам Трамп заявил, что после серии атак на американские авиабазы «все хорошо». Президент США указал, что в настоящее время «все идет нормально».

«На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!» — написал Трамп в Twitter.

К слову, в Тегеране удары по американским объектам объяснили потребностью в самообороне. Как говорил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

«Иран ударил по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии», — подчеркнул Зариф.

В то же время в КСИР предостерегли США от возможных ответов на атаку по военным базам, передает CNN со ссылкой на представителей движения. Военные Ирана готовы атаковать американских солдат, если Белый дом захочет ответить на иранские удары, утверждают в КСИР.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном накалились после того, как американские военные провели спецоперацию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Кудс» был устранен в ходе ракетного удара, приказ о котором Трамп отдал лично.

В ответ на действия США Иран объявил Пентагон «террористической организацией», тем самым ужесточив антиамериканский закон прошлого года, согласно которому Вашингтон обвинили в спонсировании терроризма по всему миру. Кроме того, высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани вооруженными силами США.

На фоне растущей напряженности США начали переброску дополнительных войск на Ближний Восток, направив в Кувейт 4,2 тыс. военных. Трамп также отмечал, что нанесет «быстрый и сильный удар» по 52 иранским целям, если Иран попытается атаковать американцев.