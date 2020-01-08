Страх перед США: почему Прибалтика не дружит с Россией

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил, почему Прибалтика недружественно относится к России. Он считает, что это зависит от политики США: если Рига пойдет на сближение с Москвой, латвийская сторона может поплатиться за это санкциями.

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«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Американцы будут править санкциями, они будут как полицейский, пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг», — пояснил Юрканс.

Кроме того, он допустил, что в будущем Евросоюз, в который входит Латвия, может перестать существовать, а за этим последует «регионализация» этого объединения.

Когда это произойдет, Рига будет вынуждена делать определенный выбор, отметил экс-министр. «Латвии как члену ЕС надо думать – а что дальше, какой союз, с кем будем дружить, и что это все для нас значит», — сказал дипломат.

В конце прошлого года исследовательская служба конгресса США направила конгрессменам письмо, в котором указывала, что США должны способствовать усилению вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии для сопротивления «российской агрессии». Исследователи назвали эти страны «надежными и важными союзниками США, помогающими поддерживать безопасность и стабильность в Европе». В связи с этим аналитики призвали Вашингтон выступить гарантом поддержки Прибалтики.

В тексте также указано, что с 2014 года в рамках двух программ Соединенные Штаты потратили $800 млн на закупку оружия для стран Балтии. Кроме того, порядка $150 млн выделялись на усиление обороны союзников от гибридных угроз, а $290 млн — на обучение военного персонала.

В начале прошлого месяца президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны-члены НАТО обратить внимание на действия России и признать это государство угрозой существующему мировому порядку.

Он решил, что Россию просто необходимо называть угрозой, поскольку в противном случае угол структуры альянса значительно изменится.

В этом контексте Науседа упомянул якобы провокационные действия Москвы на Украине, в Грузии и Молдавии и заявил, что они продолжаются по сей день.

«Есть и терроризм, есть и укрепляющийся Китай, и подход к его экономической экспансии», — признал Науседа, но в то же время отметил, что нельзя не видеть действий России.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя слова президента Литвы, связал их с высказыванием французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, передает RT.

«Это заявление было высказано после того, как президент Франции Макрон рассказал о том, что НАТО сегодня не отвечает тем требованиям, которые хотели бы видеть многие страны Евросоюза и мозг НАТО уже себя изжил, атрофировался. Поэтому и [президент США Дональд] Трамп, и его сателлиты... переводя внутренний конфликт НАТО, обозначают внешнюю угрозу: не нужно слушать Макрона и других лидеров ЕС, а нужно сосредоточиться на России», — отметил парламентарий.

К тому же он подчеркнул, что система безопасности России носит оборонительный характер, поэтому «российской угрозы», о которой говорят в США, не существует.

Водолацкий считает, что страны Прибалтики совместно с Украиной и Польшей «нагнетают» обстановку, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций.

«Мы заявляли о том, что НАТО продвигается к границам России и нам необходимо создавать мощную систему безопасности своего государства», — обратил внимание депутат.

В конце ноября стало известно, что план Североатлантического альянса по защите стран Прибалтики и Польши от «российской угрозы» отказываются поддерживать турецкие власти, сообщало Reuters со ссылкой на информированные источники в НАТО.

По словам представителей организации, Анкара требует от военного блока политической поддержки в ее операциях против Рабочей партии Курдистана в Сирии, а до тех пор, пока она не будет оказана, турецкая сторона не подпишет военный план о помощи Прибалтике и Польше в случае нападения на них России.

Как сообщили собеседники агентства, представителю Турции в НАТО поручили оказывать давление на членов альянса, чтобы добиться признания Рабочей партии Курдистана террористической организацией.