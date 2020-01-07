«Трамп снимает маски»: США отправили к Ирану B-52

Ситуация на Иране, сложившаяся после убийства генерала Касема Сулеймани, приобретает трагические очертания. Сегодня в его родном городе Кермане проходит церемония прощания, в ходе которой образовалась давка, унесшая жизни по меньшей мере 40 человек, 200 пострадали. В результате было принято решение перенести похороны генерала.

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Сегодня по Ирану прокатилась волна акций в память о Сулеймани. Параллельно с этим граждане страны выражают протесты против действий Вашингтона и Израиля.

Командующий корпусом стражей Исламской революции генерал-майор Хосейн Салами в ходе церемонии прощания с генералом пообещал «сжечь всех, кого любят США».

Иранский парламент тем временем единогласно принял законопроект, согласно которому армия Соединенных Штатов, Пентагон, а также организации, причастные к убийству Сулеймани, становятся террористическими организациями для Тегерана. Военным силам специального назначения «Кудс», лидером которой был Касем Сулеймани, выделяется 200 млн евро из Фонда национального развития.

Высший совет нацбезопасности Ирана разработал 13 сценариев ответа Вашингтону. Как заявил секретарь Совбеза Али Шахмани, «даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США».

Верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону за смерть Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Белый дом совершил тяжелейшее преступление, о котором Тегеран не забудет.

Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев, у Ирана нет возможности нанести серьезный ответ. При этом последствия происходящего могут быть достаточно весомыми.

«Иран ничего серьезного США сделать не сможет, разве что иранские военные могут попытаться нанести удары по американским базам. К тому же они могут организовать какие-либо террористические атаки.

С другой стороны, весь Ближний Восток настроен крайне антиамерикански и сейчас иранцы в очередной раз показали себя лидерами борьбы против США, что всегда ценилось в регионе. К слову, благодаря американской атаке на Сулеймани власти Ирана только усилились, а оппозиция «залезла под лавку», так как ей нечего сказать. Вроде как иранцы не могут ничего серьезного сделать США, но в принципе это может быть чревато региональной войной», — отмечает эксперт.

Тем временем Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.

Отмечается, что оттуда бомбардировщики в случае необходимости могут нанести удар по Ирану, при этом оставаясь недосягаемыми для иранских ракет.

В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной. По мнению Сергея Михеева, Трамп таким образом пытается остановить Иран с точки зрения всех этих планов страшной мести. США так показывают Тегерану, что на любой из этих планов американцы могут ответить крайне жестко — вплоть до бомбардировки объектов на территории Ирана.

«Факт в том, что это угроза Ирану на их попытки отомстить американцам. В целом ситуация достаточно сложная. С одной стороны,

Трамп решает предвыборные задачи: он показывает, что сильный президент, выбрал себе врага — Иран.

До этого он также выбрал Северную Корею, с которой якобы договорился, но на самом деле нет. Теперь вот он занимается Ираном, Трамп действует последовательно — вначале он вышел из ядерной сделки, а потом стал угрожать прямым ударом по Ирану. Однако, насколько я понимаю, президент США не хочет прямой войны с Тегераном, потому что непонятно, чем она может закончится. Поэтому Трамп выбрал некий промежуточный вариант с атакой на генерала Сулеймани», — поясняет в разговоре с «Газетой.Ru» Сергей Михеев.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия. Число связано с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном в 1979 году.

«Трамп считает, что это даст ему возможность показать, какой он решительный и сильный, а также позволит не ввязываться в крупную войну с Ираном. При этом он сможет решить ряд внутриполитических задач, в частности, перетянуть на свою сторону израильское лобби в США. Тем не менее, данный шаг очень рискованный, так как чреват непредсказуемыми последствиями, в том числе внутри США.

Сейчас Трампа очень серьезно критикуют, и в случае каких-либо серьезных осложнений все шишки посыпятся на него», — отмечает эксперт.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате авиаудара США. Военный находился в автомобиле в аэропорту столицы Ирака Багдада. Как сообщает The Washington Post, атаку совершили беспилотники. Однако в Корпусе стражей Исламской революции сообщили, что Сулеймани погиб в результате удара с американских вертолетов.

В Пентагоне подтвердили, что удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Сам американский лидер заявил, что генерала ликвидировали для предотвращения войны.

«Господству террора Сулеймани настал конец. Военные США нанесли безупречный по точности удар, который убил террориста номер один в мире — Касема Сулеймани, — заявил Трамп на пресс-конференции на следующий день. — Он готовил страшные, непредотвратимые нападения на американских дипломатов и военнослужащих, но мы поймали его на месте преступления и ликвидировали».

Убийство генерала последовало за попытками протестующих в Багдаде взять штурмом посольство США. Вашингтон уверен, что за нападением на дипмиссию стоит Касем Сулеймани. Белый дом также считает, что генерал и его спецподразделение несут ответственность за гибель сотен и ранения тысяч американских военных, а также военнослужащих международной коалиции.

«Ситуация вокруг Ирана в очередной раз показывает миру американский беспредел, потому что Трампу наплевать на Тегеран. Он решает одну единственную задачу, он хочет еще один раз стать президентом США. Ради этого Трамп готов запросто начать какую-то региональную войну, где могут погибнуть тысячи людей. Такая ситуация крайне неприятна для всех, но также она крайне показательна. Трамп снимает маски с американской политики — он показывает, что им на всех наплевать», — резюмирует Сергей Михеев.