Смертельная давка: в Иране перенесли похороны Сулеймани

На церемонии прощания с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани, которая проходила в городе Керман, погибли 40 человек, до 213 пострадали, сообщает агентство Fars со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

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До этого СМИ заявляли о 30 погибших и 190 пострадавших. Причиной давки, как объясняют в медицинских службах, стало слишком большое число участников: попрощаться с Сулеймани приехали люди со всей провинции.

Из-за сложившихся обстоятельств захоронение Сулеймани было перенесено. Точное время мероприятия пока не объявлено.

США провели операцию против Сулеймани в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В этот день перед диппредставительством началась массовая акция протеста против атаки ВВС США по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии. В Вашингтоне эту демонстрацию назвали организованным нападением и обвинили в причастности к этому «террористов и союзников Ирана».

Примерно в 01:35 мск 3 января стало известно, что возле международного аэропорта Багдада, рядом с которым расположены военные базы США, прогремели мощные взрывы. Как сообщала газета NYT со ссылкой на источник среди должностных лиц США, при нападении использовались беспилотники. Ракеты выпустили по колонне автомобилей — в одном из них находился Сулеймани.

Помимо него, погиб и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. По данным иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», жертвами удара стали пять ее членов, еще два погибших — «гости, прибывшие в багдадский аэропорт».

Батальон «Аль-Кудс», которым командовал Сулеймани, — одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями самого Сулеймани. В США КСИР включен в список иностранных террористических организаций.

По данным Пентагона, Сулеймани «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона».

Как заявили в американском оборонном ведомстве, удар, убивший Сулеймани, «был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана».

Президент Исламской Республики Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны региона отомстят США. По его словам, убийство Сулеймани удвоило решимость Тегерана противостоять Вашингтону и защищать исламские ценности.

Глава МИД страны Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США. Он охарактеризовал убитого генерала как «наиболее эффективную силу», боровшуюся с «Исламским государством» (ИГ), «Джебхат ан-Нусрой», «Аль-Каидой» (все три организации запрещены в РФ как террористические).

Вашингтон оправдал свои действия самозащитой. Там обратили внимание, что до этого было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство в Ираке.

В конгрессе США и вовсе заявили, что их не уведомляли заранее о намерении нанести ракетный удар. Даже если удар был мерой самообороны, как утверждают военные, на него не было разрешения со стороны конгресса, а его президент должен уведомлять за 48 часов до проведения такой спецоперации, напомнил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал, что нанесет «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если Исламская республика решит атаковать американцев.

Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь подготовил 13 вариантов ответа на убийство американскими вооруженными силами иранского генерала Касема Сулеймани.

Мировое сообщество призвало Вашингтон и Тегеран к сдержанности.