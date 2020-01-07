«Опасный путь»: Эстония не признает границу с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

По его словам, даже если это договор ратифицирует Госдума, Таллину не стоит делать это со своей стороны.

«Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий [части российских территорий, которые, в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года, принадлежали Эстонии], это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», — подчеркнул Пыллуаас.

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Россия и Эстония согласовали линию госграницы в 2005 году — спустя почти 11 лет переговоров. Тогда же стороны подписали пограничный договор, но после того как его внесли на ратификацию в эстонский парламент, депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года. По его условиям, Ивангород и часть Печорского района принадлежали эстонской стороне. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году эти территории отошли РСФСР.

В 1991 году Верховный совет Эстонии объявил все указы и резолюции президиума Верховного совета Эстонской ССР об изменениях границы юридически ничтожными. Сегодня власти Эстонии настаивают на пересмотре границы с Россией в соответствии с соглашением 1920 года.

В результате Москва отозвала свою подпись под договором о госгранице, а процесс остался юридически незавершенным. Переговоры возобновились только в конце 2012 года. Этот документ в феврале 2014 года подписали главы МИД Эстонии и РФ, но для вступления в силу его должны ратифицировать парламенты обеих стран. Закон о ратификации договора внесли в Госдуму в 2015 году, но до сих пор не рассмотрели даже в первом чтении.

Тем временем стороны продолжают предъявлять друг другу территориальные претензии.

В конце ноября прошлого года Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.

Для ратификации пограничного договора он призвал Москву в Facebook вернуть их. Таким образом Пыллуаас прокомментировал слова директора второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

«Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», — подчеркнул Пыллуаас. Он убежден, что граница между Россией и Эстонией определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН. Спикер парламента отметил, что прогресс в ратификации пограничного договора может быть достигнут только после признания Россией условий Тартуского соглашения.

В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выразила сожаление, что эстонские власти выступают со все более провокационными и абсурдными заявлениями, вместо того чтобы предпринимать шаги по нормализации двусторонних отношений. Текст ее заявления опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с требованием Эстонии вернуть «аннексированные Россией территории».

По его словам, российская сторона считает его неприемлемым и не может с ним согласиться.

Как подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, никакой аннексии со стороны Москвы не было. Он также призвал Эстонию выстраивать конструктивные отношения с Россией — это будет выгоднее и для самого Таллина.

Посольство России еще два года назад отмечало, что со стороны эстонского правительства «продолжает зашкаливать» русофобская риторика. В диппредставительстве обратили внимание, что в такой ситуации говорить о продвижении ратификации пограничных договоров не приходится.