Украинцы признали Крым: Аксенов рассказал о миллионе туристов

В прошедшем году Крым посетили 7,43 миллиона туристов, причем первое место среди иностранцев принадлежит украинцам — 1,1 миллиона человек. Это, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, свидетельствует о том, что простые украинцы не разделяют убеждения властей Украины и признают полуостров российским.

Реклама

При этом, как указал глава российского региона на своей странице в Facebook, более половины гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе поездами по открытому в конце прошлого года железнодорожному пути.

«Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к «оккупантам» в гости не ездят», — добавил чиновник.

Тремя днями ранее посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.

Материал британского издания касался способов путешествия в Москву, Санкт-Петербург или Крым, в тексте также упоминалось о введении в эксплуатацию Крымского моста.

Гневный комментарий по этому поводу украинское дипломатическое представительство опубликовало на своей странице в Facebook, снабдив его красной надписью: «Крым – это Украина!»

«Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Безусловно, Крым стоит того, чтобы войти в число самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией. Подумайте о советах путешественникам», — написало украинское посольство.

В прошлом месяце Киев жестко раскритиковал высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о законности вхождении Крымского полуострова в состав России.

По словам пресс-секретаря МИД Украины Катерины Зеленко, украинская сторона глубоко обеспокоена тем, что Токаев отрицает «аннексию» Крыма.

Она напомнила, что Киев всегда рассматривал Нур-Султан как своего партнера и друга, однако мнение Токаева противоречит принципам доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и взаимного невмешательства во внутренние дела Украины и Казахстана.

Также, по уверению Зеленко, признание Токаевым легальности присоединения Крыма нарушает общепризнанные нормы международного права, лежащие в основе межгосударственных отношений и зафиксированные в подписанном в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве.

Искомую фразу Токаев произнес в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — подчеркнул казахстанский лидер.

Реагируя на это заявление, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов призвал президентов других стран разделить точку зрения Токаева.

В ноябре прошлого года компания Apple выполнила требования российских властей и внесла изменения в сервис «Погода» — теперь Республика Крым отображается в нем как территория России, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Сегодня они [Apple] доложили, что, будем считать ошибка, устранена. Отражение в геопродукте Apple происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации», — указал депутат.

Чуть ранее депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (AfD) Антон Фризен заявил, что европейские санкции против России не изменят статуса Крыма.

«Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, и Международный институт стратегических исследований, расположенный в Лондоне, назвал Севастополь российским городом. Об этом сообщалось на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.

В ноябрьском номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России. Украинское посольство выразило свое разочарование этим фактом.

В 2018 году заместитель председателя правительства Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году «евромайдан» оплаченной из-за рубежа «псевдореволюцией».

Кроме того, референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным.

«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил итальянский политик.

Сальвини также выразил несогласие с утверждением ряда западных стране о якобы «фейковости» крымского референдума, в ходе которого, как напомнил Сальвини, 90% жителей региона проголосовали за вхождение полуострова в состав России.