Парламентский кризис: Гуайдо переизбрали спикером

Сотня депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы поддержали провозглашение лидера оппозиции Хуана Гуайдо спикером парламента. Как сообщает ТАСС, заседание прошло в редакции газеты El Nacional.

Гуайдо обвинил власти страны в недопуске депутатов в здание Нацассамблеи. По его словам, «диктатура Николаса Мадуро» допустила «очередной промах» — в стенах парламента присутствовали менее 30 парламентариев.

Гуайдо также заявил, что отказывается от полномочий в партии «Народная воля», чтобы сосредоточиться на исполнении обязанностей самопровозглашенного временного главы Венесуэлы. Кроме того, он сообщил в Twitter, что очередное заседание Нацассамблеи состоится 7 января, как и было запланировано.

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Ранее Гуайдо отказался возглавить парламент Венесуэлы — после того как 5 января верные властям страны депутаты сняли его с поста спикера. Вместо Гуайдо на пост председателя парламента был избран депутат Луис Парра, сторонник Мадуро.

Парламентский кризис в Венесуэле вызвал международную реакцию. США сообщили, что по-прежнему считают Гуайдо временным президентом — даже после смещения его с должности спикера. ЕС также называет Гуайдо легитимным главой парламента. Страны «группы Лимы» отказались признавать законность избрания Парры на пост спикера.

«На фальшивом заседании Национальной ассамблеи сегодня утром не было кворума. Не было голосования. Это фарс»,— заявил помощник госсекретаря США Майкл Козак.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новый спикер был избран — а из Национальной ассамблеи Гуайдо изгнали «его же сподвижники».

Массовые протесты в Венесуэле начались год назад — в январе 2019 года бывший тогда спикером ассамблеи и лидером оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Российская Федерация официально выразила поддержку Мадуро как президенту, законно избранному на выборах. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Мексика, будучи страной «группы Лима», поддержавшей Гуайдо, не стала присоединяться в этом вопросе к своим соратникам по альянсу.

Европарламент признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента страны. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 439 евродепутата, 104 выступили против, 88 воздержались. Спикер Антонио Таяни отметил, что Европарламент стал «первым европейским институтом, сделавшим это». В Европарламенте также призвали внешнеполитическую службу Евросоюза и страны-участницы ЕС поддержать Гуайдо.

Ранее Николас Мадуро обвинил Трампа в том, что тот отдал приказ правительству Колумбии подготовить покушение на него. Он уточнил, что в случае, если на него произойдет покушение, ответственными за это будут Вашингтон и Богота.

«Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, колумбийской мафии, чтобы они меня убили», — заявил президент Мадуро.

Венесуэла, по данным ООН, находится уже несколько лет в глубочайшем социальном, экономическом и политическом кризисе. Сильная инфляция и нехватка продуктов привели к массовому бегству венесуэльцев в другие страны. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы бежали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо.

Еще около 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года, из них 1 млн 170 тыс. приняла Колумбия, 550 тыс. — Перу, 250 тыс. человек уехали в Эквадор.

Весь год в Венесуэле продолжались столкновения между сторонниками и противниками режима. В мае Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы и свергнуть законного президента страны. По словам лидера оппозиции, началась «финальная стадия операции «Свобода».

Гуайдо утверждал, что армия готова перейти на сторону оппозиции. После этого появились сообщения о попытке путча, однако министр обороны Боливарианской республики заверил, что вооруженные силы верны властям и президенту Мадуро.