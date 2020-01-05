В фиолетовой майке: Зеленского заметили на шикарном курорте

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой и детьми улетел на курорт в султанате Оман. Как сообщает «Страна.ua», похожий на политика человек в солнцезащитных очках и бейсболке был сфотографирован папарацци.

Зеленского, предположительно, заметили в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace фешенебельной сети «Ритц Карлтон». Стоимость одной ночи в президентском номере класса «люкс» достигает здесь €4 тыс. (около 280 тыс. рублей – «Газета.Ru»).

Сообщается, что незадолго до приезда Зеленского в оманскую столицу Маскат прилетел глава охраны президента Украины – Максим Донец.

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский также отправился отдыхать – в пятизвездочную гостиницу на юго-западе Турции. «Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторана», – отмечается в сообщении турецкого агентства Anadolu.

Кроме того, Зеленский на время занял место повара и жарил мясо на гриле. По словам официантов и поваров ресторана, новый украинский лидер «произвел на них хорошее впечатление».

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«Мы увидели в нем простого, приятного и весьма симпатичного человека», – заявили они прессе. Ранее сам Зеленский прокомментировал сообщения о своем отдыхе в Турции.

«Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей», — заявил украинский лидер. По его словам, распространение недостоверной информации является «болезнью» современных средств массовой информации.

Новый, 2020 год украинский лидер отмечал в президентской резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области. Вместе с ним праздник отмечали помощник Андрей Ермак и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

В «Синегоре» отмечал Новый год и экс-президент Украины Петр Порошенко с семьей – правда, год назад.

«На сей раз никто на Мальдивы не полетит, чтобы избежать нового залпа критики накануне выборов. Отметим, что [дети Порошенко] на зимние каникулы всегда приезжают в Украину, так как учатся в Великобритании и редко бывают дома», — говорится в статье «Страны.ua».

Дворец, в котором Порошенко, а после него – Зеленский встречали Новый Год, был в начале 1900-х годов охотничьей резиденцией австро-венгерского императора Франца-Иосифа. Во советские времена там располагался ведомственный санаторий, а уже в 2001 году там обустроили президентскую резиденцию для президента независимой Украины Леонида Кучмы. «Синегору» сильно любил свергнутый в 2014 году президент Украины Виктор Янукович.

Общая площадь помещений достигает 5 тыс. квадратных метров. Во дворце «Синегоры» три этажа и подземные помещения со SPA-комплексом, фойе с «нефритовыми» колоннами и мраморным полом, трехэтажная библиотека с галереями, массивные люстры и камины. На территории резиденции есть озера и вертолетная площадка.

На протяжении предыдущих двух лет Петр Порошенко с семьей прилетал зимой на один и тот же курорт Cheval Blanc, расположенный на Мальдивах. Там же он отмечал свой день рождения в 2016 году. В середине лета 2018 года украинская журналистка Алена Бабинец сообщила, что ей не удалось узнать детали летнего отдыха украинского лидера Петра Порошенко.

«Вот честно, не понимаю, почему Петру Порошенко так стыдно ходить в отпуск. Тяжело работаешь — заслужил отдых. Чего тут стыдиться?» — удивилась она, напомнив, что «шикарная вилла в Испании и отдыха на Мальдивах» не являются для украинцев секретом.

Бабинец сообщила, что в своем запросе для администрации президента Украины она подчеркнула: если Порошенко является лицом, деятельность которого финансируется из государственного бюджета, в том числе и отпуск, то было бы неплохо узнать, как расходуются бюджетные средства.

По данным СМИ, отдых украинского президента стоил около $500 тыс. или 14 млн гривен. В администрации президента отметили, что поездку Порошенко оплатил сам. Решение обнародовать эту информацию постфактум в украинской АП объяснили «соображениями безопасности».

Ранее журналисты сообщали, что у президента Украины Владимира Зеленского есть незарегистрированная собственность. Как отмечается, его имение якобы находится в закрытом коттеджном поселке Маеток Киевской области.

В материале говорится, что территория поделена на несколько зон: Италия, Франция, Испания, Греция. Зеленский проживает в зоне Испания: его резиденция хорошо охраняется, внутри дежурит наряд полиции. Журналисты утверждают, что в этом же поселке живет команда Зеленского.

Кроме того, он якобы имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми в регионе Тоскана.

Недвижимость якобы находится на «курорте российских олигархов», так как бизнесмены любят этот город. «Упоминания о вилле в декларации Зеленского нет», — утверждали украинские журналисты.