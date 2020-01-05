«Идеологи национализма»: Украине советуют отказаться от Бандеры

Польское посольство на Украине осудило ответ пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко на критику послов Польши и Израиля шествия в честь националиста Степана Бандеры, говорится в комментарии дипмиссии «Польскому радио».

В диппредставительстве Польши на Украине заявили, что «трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата».

«Если считать эти слова реальным заявлением МИД Украины, это означает, что украинская дипломатия вводит в число героев идеологов национализма, от рук которых пали десятки тысяч поляков, евреев и представителей других наций», — отметили польские дипломаты, обратив внимание, что ответ Зеленко не был размещен на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

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Ранее пресс-секретарь украинского министерства отметила, что каждый народ и каждая страна имеет право на самостоятельное определение и чествование своих героев. «Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — приводит ее слова агентство УНН.

Она также отметила, что власти страны понимают, что есть те, кто «заинтересован в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами».

«Вместе с тем, по нашему убеждению, дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, являются самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить», — добавила Зеленко, отметив, что стороны «должны стоять на страже» этого достояния и не допускать «любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти».

В то же время пресс-секретарь ведомства выразила мнение, что необходимо исходить из принципа «чествования всех погибших», а спорами, по ее мнению, должны заниматься историки, а не политики.

Таким образом представитель МИД Украины Екатерина Зеленко ответила послам Польши и Израиля Бартошу Цихоцки и Джоэлю Лион. Ранее они заявили, что обеспокоены прошедшими 1 января чествованиями украинского националиста Степана Бандеры.

«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», — говорится в совместном заявлении. Оно было опубликовано на сайте польского посольства.

Дипломатов, в частности, возмутило то, что во время шествий и митингов городская администрация Киева вывесила на своем здании баннер с изображением Степана Бандеры. Кроме того, послов не устроило, что Львовский областной совет выделил деньги для организации памятных мероприятий в честь нацистского коллаборанта Андрея Мельника, «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия, создателя «теории украинской расы».

«Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположно желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», — уверены послы.

Дипломатические представители Польши и Израиля призвали львовские и киевские власти обсудить эту ситуацию «с целью поиска правды».

Таким образом послы отреагировали на проведенное в Киеве шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. В этом ежегодном марше приняли участие по различным оценкам от 1 до 2 тыс. человек. В частности, среди организаторов была партия «Свобода». Шествие с фаерами и факелами началось в 18:00 (17:00 мск) в столичном парке имени Тараса Шевченко. Затем демонстранты, вооружившиеся плакатами и фотографиями Бандеры, последовали в сторону Киевской городской администрации, передает «Общественное телевидение».