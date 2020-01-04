«Сильно отстает»: украинский журналист сравнил Киев и Москву

Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины «второсортной» Москвой, передает РИА «Новости».

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«Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», — считает журналист интернет-издания Zahid.net. Вместе с тем, по его словам, украинскую столицу можно сравнить с «неухоженным общежитием».

Автор материала также обратил внимание, что Киев – худшая версия Москвы. По мнению Зубюка, он собрал в себе все проблемы российской столицы, когда ее мэром был Юрий Лужков. Журналист отметил, что в Киеве все московские «болячки» времен мэра Лужкова доведены до абсурда — хаотичная «точечная» застройка, пробки, безвкусица в архитектуре.

В то же время представитель украинского СМИ отметил, что новый московский руководитель сделал «дельные выводы» в вопросе решения ряда проблем города. Однако про Киев Зубюк не может сказать того же. По его словам, столица Украины так же, как и прежде, развивается в «пагубном» направлении.

По мнению работника интернет-издания нынешний Киев – это город, в котором «строительная мафия» контролирует местные власти. Помимо этого, Зубюк обратил внимание на постоянные пробки в городе и на неспособность коммунального транспорта (за исключением метро) организованно перевозить пассажиров.

В то же время автор подверг критике обе столицы из-за того, что в них много спальных районов, которые, по мнению журналиста, представляют собой «уродливые человейники». Но несмотря на то, что такие районы в Киеве и Москве похожи, в российской столице, считает работник львовского СМИ, дороги лучше сделаны, нежели на Украине.

В заключение Зубюк выразил мнение, что в Киеве сконцентрированы все «государственные болячки» Украины. «Настоящие изменения в государстве будут видны прежде всего в Киеве. И сейчас их, очевидно, нет», — обратил внимание журналист.

Павел Зубюк не единственный украинец, который сравнивает эти города. До него это сделал политолог Андрей Ермолаев. В конце июля в эфире телеканала «Наш» он поделился впечатлениями от поездки в Москву и сравнил ее с украинской столицей.

Ермолаев выразил мнение, что Москва является чистым мегаполисом, в котором царит приятная атмосфера. В то же время он не мог того же сказать об украинской столице. Так, по его словам, Киев — грязный город, который не подходит под определение европейской столицы.

«Столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Вы посмотрите, что творится со строительством? Это нормально?» — задался вопросом украинский политолог.

Он отметил, что ему много раз предлагали участвовать в эфирах российских программ, однако он «по внутренним соображениям» долгое время не посещал Москву.

«Я приезжаю в Москву, и мне стыдно. Имперская столица, у нас много разговоров об этом. Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. И я приезжаю в Киев — и мне снова стыдно», — заявил Ермолаев в разговоре с журналистами.

По его мнению, все киевские проблемы возникают из-за плохого городского управления, так как киевское руководство «не в состоянии навести порядок, утвердить разумный генплан столицы страны». Вместе с тем Ермолаев уверен, что местные чиновники прекрасно осознают все проблемы города, однако вместо того, чтобы реально что-то делать полезное для киевлян, они отвлекают внимание общественности.

Ермолаев также известен тем, что в сентябре 2019 года рассказал о страхах нового президента Украины Владимира Зеленского. Выступая на телеканале ZIK, эксперт заявил, что лидер страны боится столкнуться с суровой реальностью. По его мнению, Зеленский на тот момент был «заложником виртуального мира» и отыгрывал образ своего героя из телесериала «Слуга народа».

«Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», — сказал Ермолаев.