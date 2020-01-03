$210 тыс. от «Квартала 95»: Зеленский отчитался о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский получил в прошлом году более $210 тыс, сотрудничая со студией «Квартал 95» — об этом указывается в декларации, опубликованной Национальным агентством по противодействию коррупции.

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Основную часть этой суммы составляет роялти — лицензионное вознаграждение за использование патента, авторских прав, франшиз.

В 2018 году украинский лидер заработал $370 тыс., из них $36,5 тыс. он получил от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг. Это следует из декларации о доходах президента, размещенной на сайте НАПК. 4,2 млн гривен ($160 тыс.) Зеленский получил от студии «Квартал 95». Еще 5,5 млн гривен ($210 тыс.) — из других источников.

Украинскому лидеру принадлежит ряд объектов недвижимости в Киеве — дом площадью 353 кв. м (около $31 тыс.), квартира в 131 кв. м ($28,5 тыс.), два парковочных места, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, а также несколько квартир в совместной доле с женой.

Владеет украинский президент и зарубежными активами. Так, у четы Зеленских, в частности, есть дом в Италии и апартаменты в Великобритании.

На банковских счетах у украинского лидера размещена внушительная сумма в долларах — $440 тыс. Есть и вклад в национальной валюте на 1 млн гривен (почти $41 тыс). Кроме того, у Владимира Зеленского $190 тыс. и €107 тыс. наличными. Также ему принадлежит автомобиль Land Rover 2016 года выпуска.

В 2017 году президент Украины также заработал немало — почти 7 миллионов гривен (чуть менее $300 000).

При этом в позапрошлой декларации Владимир Зеленский не указывал жилой дом в Италии площадью 413 квадратных метра, которым президент владеет через компанию San Tommaso S.R.L.

С вопросом, почему 15-комнатная вилла на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми, стоившая 3,8 миллиона евро, не вошла в официальную декларацию, к Зеленскому обратились журналисты.

На это пресс-служба тогда еще кандидата в президенты лаконично отвечала: «Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины». В следующей декларации вилла уже появилась.

В марте прошлого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко был вызван в Шевченковский районный суда Киева в рамках рассмотрения иска другого кандидата на пост главы государства Юрия Бойко к Национальной общественной телерадиокомпании.

Нардеп, один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Бойко просил суд признать незаконным отказ НОТУ в размещении предвыборной агитации и требовал показать в эфире ролик «Президент разбогател в десять раз, пенсионеры обеднели в два раза»

Сюжет был показан несколькими телеканалами, однако НОТУ отказала Бойко в предоставлении эфира на основании якобы недостоверности содержащейся в нем информации. Но в штабе кандидата ссылаются на официальные данные в опубликованной декларации Порошенко.

При этом в НОТУ заявили, что снятый межфракционным парламентским объединением «Оппозиционная платформа — За жизнь» видеоролик содержит «манипулятивную информацию».

«Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины», — добавили в НОТУ.

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко же пояснил, что Порошенко не отказался от намерения сделать из всей страны свой бизнес-проект, поскольку у него наблюдается нездоровая тяга к деньгам.

«Думаю, что он (Порошенко. — «Газета.Ru») приходит, раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить — такой «маньяк»», — заявил беглый политик.

Он добавил, что украинский президент, по его мнению, хочет стать самым богатым человеком в государстве. Порошенко якобы намерен выгнать из Украины всех богатых людей, так как бедными управлять будет легче.

В свою очередь, активисты оценили доходы 44 тогдашних кандидатов в президенты в 2,23 млрд гривен. Причем 37% от этой суммы — это активы тогдашнего президента Петра Порошенко.

По словам активистов, проанализировавших декларации кандидатов за 2017 год, больше всего денежных активов у Порошенко (828,18 млн) и внефракционного нардепа-мажоритарщика Юрия Деревянко (445,49 млн), которого выдвинула партия «Воля» (организация запрещена в России).

Наибольший доход в 2017 году получил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Среди женщин самой богатой оказалась народный депутат Ольга Богомолец («Блок Петра Порошенко»).