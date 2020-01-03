Три разные Украины: Кравчук рассказал о ДНК нации

«Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: юго-восток, запад и центр», — заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью, которое брала Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK..

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О том, что дальнейшая политика команды президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» грозит уничтожением украинской нации, заявлял в прошедшем ноябре депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Такое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne.

«Думаю, что у президента действительно есть желание принести мир в нашу страну. Но с этой командой, которая называется «Титаник», вы не мир нам принесете, а разорение и уничтожение нашей нации принесете», — подчеркнул парламентарий.

Кива отметил, что «народ умирает» по вине президентской партии. Зеленскому может не хватать опыта, полагает нардеп, а окружают президента «люди, которые заведут его в блуд».

Он также подчеркнул, что под разговоры о «российской агрессии» интересы Украины сдают партнерам с Запада и из США. Фактически, добавил Кива, из Украины «делают колонию».

Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, уверена депутат Верховной рады от партии главы государства «Слуга народа» Ирина Верещук.

По ее словам, Киеву стоит позаимствовать у стран Евросоюза основы децентрализации, организации судебной системы, структуры правоохранительной сферы, «но все-все под копирку к нам — нет».

«Оно не сработает. У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять и которые в Европе давно размыты. Украину непозволительно сравнивать ни с какой другой страной», — подчеркнула парламентарий.

В сентябре прошлого года бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявлял, что украинские язык и государственность были выдуманы. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью онлайн-телеканалу ITON-TV.

«Украине — нынешней, новой — пришлось из ничего создавать государство», — подчеркнул Цви Маген.

По его словам, до определенного момента «никакой Украины не было», а независимость страны нельзя обеспечить только лишь актом о независимости. Экс-посол Израиля пояснил, что Киеву по-прежнему приходится отстаивать «незалежность» Украины. Тем не менее, у украинской державы «есть потенциал», добавил Маген.

Месяцем ранее украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не стала настоящим государством с сильными институтами госвласти за почти 30 лет своей независимости.

Он также уточнил, что кроме чисто экономических и административных проблем на Украине остро стоит вопрос самоидентификации населения, которое попросту не ощущает себя как нация.

«Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений», — добавил дипломат.

Политик также напомнил, что Украина теряет и население, и территорию из-за высокой смертности, миграции и гражданской войны в Донбассе, а эти признаки указывают на слабость страны.

В марте прошлого года тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на форуме в Киеве заявил, что демографический кризис на Украине угрожает национальной безопасности страны и может привести к исчезновению украинской нации.

«Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — указал он.

Он добавил, что каждый год из Украины на заработки за границу уезжают около 9 млн человек, при этом 3,2 млн постоянно работают за рубежом, и большинство этих украинцев не собираются возвращаться на родину.

Между тем в Киеве обвинили именно Запад в получении выгоды от событий, происходящих на Украине. Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Евросоюз выигрывает от ухудшения ситуации в его стране.

«Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства», — сказал парламентарий в эфире телеканала «Наш».

Бывший президент Украины Виктор Ющенко также считает, что сейчас страна не показывает единства во мнении относительно того, каким должен быть украинский геополитический путь.

«Страна долго не имела государственности. У нас растрепанная, разносортная нация. Одна в Москву хочет, вторая — в Брюссель. Третья — на украинском языке, четвертая — на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая — кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере», — пояснил политик.