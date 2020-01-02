«Советская отрыжка»: журналист объявил Зеленского врагом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский — враг государства, заявил украинский телеведущий Остап Дроздов. Соответствующий пост журналист разместил в Facebook, комментируя новогоднее обращение Зеленского.

«Он — концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет», — сообщил Дроздов.

Кроме того, журналист обвинил действующие украинские власти в «тотальном пофигизме и капитулянтстве». По словам Дроздова, после эпохи «мне-все-равно» должно прийти время «противостояния всему русскому — от языка до Регины Дубовицкой» (руководитель юмористической передачи «Аншлаг» – «Газета.Ru»).

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В своем новогоднем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский призвал всех сограждан помнить о том, что они — в первую очередь граждане независимой страны. В новогоднюю ночь он призвал украинцев ответить себе на вопрос «кто я?»

«В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — заключил президент Украины.

Антироссийские и русофобские заявления от Остапа Дроздова можно услышать регулярно. В конце октября львовский журналист заявил, что Донбасс — худший регион Украины, а его население можно сравнить с животными из зоопарка.

«Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший, потому что в ЛНР, ДНР, кроме Russia Today и [российской ведущей Ольги] Скабеевой, больше ничего не слушают, это в принципе пропащие люди», — сказал он в эфире телеканала «Пятый».

Дроздов также возмутился «выдаче наилучших самоуправленческих прав худшему региону». По его мнению, проблема Донбасса безнадежна. «Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки над «i» расставил», — добавил журналист.

Дроздов также предложил лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства, если они не покинули регион до начала «антитеррористической операции» в 2014 году.

Слова Дроздова возмутили его украинских коллег. Журналистка издания «Страна.ua» Олеся Медведева уже заявила, что подаст в суд на него.

По ее словам, она оскорблена словами Дроздова, поскольку родилась в Горловке Донецкой области. «Я считаю недопустимыми подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса», — заявила Медведева.

Украинская телеведущая Надежда Сасс назвала Дроздова «выродком», предложив вымыть ему с мылом рот и сдать на лечение в психиатрическую больницу.

Влияние русской культуры и языка на Украину пугает Дроздова. В конце лета он заявил, что все украинцы, которые проголосовали на выборах за Владимира Зеленского — «безмозглые бараны». Только западноукраинские Львов и Галич выпали «из зеленского болота».

«Я считаю, что в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране», — добавил журналист.

Он подчеркнул, что у Зеленского нет никаких убеждений, а только «украинофобская позиция». Кроме того, журналист выразил сожаление в связи с тем, что на Украине нет института «неграждан», как в странах Прибалтики — для русских.

За год до этого Дроздов заявил, что ему «трудно работать и жить» на Украине. Виной тому — жители страны, болваны, которые даже не в состоянии понять прочитанный текст, убежден он.

«Во--первых, мы не читающая нация. Мы — нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тем, кто в нем вещает. Как ни удивительно — я это говорю как телевизионщик, хотя должен бы был говорить противоположное. Мы не читающая нация, нам с детства не прививается культура чтения и культура акцептации текстов», — указал Дроздов.

Телеведущий посетовал, что не может продать свои книги. Причиной тому он назвал неспособность жителей Украины воспринимать текстовую информацию: его соотечественники, по словам журналиста, больше реагируют на картинки.