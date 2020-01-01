Это манипуляция: раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был «сволочью и антисемитской свиньей».

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Колодзейска-Полтын и Шудрих назвали такие заявления российского лидера возмутительными, письмо представителей еврейских кругов приводит польское издание Rzech Pospolita.

«В последнее время президент России Владимир Путин сделал ряд возмутительных заявлений о причинах начала Второй мировой войны и роли Польши в этом. Для нас, евреев, особенно возмутительно, что Путин манипулирует запиской польского посла в Берлине Юзефа Липского из его беседы с Адольфом Гитлером в 1938 году», — указывается в тексте.

Также Колодзейска-Полтын и Шудрих пишут, что польские власти за несколько лет до начала войны поддержали эмиграцию еврейского меньшинства страны.

«Польша сделала это в частичном сотрудничестве с сионистским движением, которому она тайно оказывала военную поддержку. В то же время, когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы нашей страны, включая лично посла Липского, оказали им поддержку. Обвинять Липского в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — заявили еврейские деятели.

В заявлении также констатируется, что «память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности».

«Любая фальсификация этой памяти напрямую угрожает европейской идентичности.

Представители высших органов власти современной Германии неизменно высказывают правду об этой войне — их страна была прямым преступником и виновником произошедшего. Мы также желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзник Германии, чтобы стать их главной жертвой и, наконец, окончательным победителем», — подчеркивалось в комментарии Колодзейска-Полтын и Шудриха.

Заявление Путина было сделано неделей ранее на расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Тогда российский лидер указал, что дипломат Липский разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.

«Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение. На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку): «Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — пояснил Путин.

Юзеф Липский в 1934 — 1939 годах занимал должность посла в Германии, в этом качестве играл ключевую роль во внешней политике Польши перед Второй мировой войной.

Во время Второй мировой войны Липский добровольцем вступил в 1-ю польскую гренадерскую дивизию во Франции. Впоследствии был членом генерального штаба польских сил на западе. В 1951 году переехал в США, где представлял польское правительство в изгнании. В 1958 году умер в Вашингтоне.

Несколько дней спустя МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева в связи с начавшимся скандалом. По словам российского дипломата, беседа с директором восточного департамента МИД Польши была «жесткая, но вполне корректная».

«Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — добавил Андреев.

Действия польских властей возмутили председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова. Он заявил, что, если бы российская сторона вызывала польского посла за каждое антироссийское действие в Польше, «ему пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади». Об этом депутата написан на своей странице в Facebook.

Также ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что слова президента России основаны на фактах, и вызов посла России в польский МИД не повлияет на ситуацию.

Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер в ответ на высказывание российского президента заявила, что считает главу нацистской Германии Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина зачинщиками Второй мировой войны. В то же время Польшу она назвала жертвой этого конфликта.

«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала она в Twitter.

В свою очередь бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил ранее, что Владимир Путин хочет разрушить «польско-американский союз».

«Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против польского государства

и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе, в частности польско-американского альянса и центрально-европейского союза «Трехморье», — уверен экс-министр.

По словам же премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», который якобы поделил «Европу на две сферы влияния». Таким образом, он фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

Стоит добавить, что на Большой пресс-конференции 19 декабря Путин высказался на тему разделения Чехословакии и действий Польши. Президент России, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Советский Союз — последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Этот документ также известен как пакт Молотова – Риббентропа, названный в честь тогдашних представителей внешнеполитических ведомств.

«Да, говорят там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — обратил внимание Путин.

Он добавил, что Польша забрала два района Чехословакии. Глава России в продолжение сказал, что советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году в соответствии с этими протоколами.

«Зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему», — обратил внимание Путин.