«Сверхъестественный персонаж»: как Муссолини стал дуче

95 лет назад Бенито Муссолини произнес речь, после которой последователи наделили его титулом «дуче» (вождь), что, по сути, стало для итальянского лидера неким водоразделом: занимавший пост премьер-министра государства, он превратился в реального диктатора.

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В то время его правительство было еще коалиционным, и в него входили несколько представителей либерального спектра политической элиты страны. Однако сразу после речи Муссолини 3 января 1925 года, в которой прозвучали прямые угрозы итальянской демократии, они покинули кабинет министров — правительство полностью стало фашистским.

«Если фашизм — это только касторка и дубинка, а не высочайшая страсть цвета итальянской молодежи, то это его, Муссолини, вина, его промах, его грех... Если фашизм сделался преступным сообществом, то он, Муссолини, — глава этого преступного сообщества», — говорил о Бенито Муссолини итальянский левый интеллектуал Антонио Грамши.

«Теперь он как бы перестал быть лицом, находящимся в пределах каких бы то ни было иерархических рамок, — это был уже почти сверхъестественный персонаж — Дуче, Шеф, Начальник, Глава. Теперь это был диктатор, лицо, облеченное всей полнотой исполнительной власти»,

— писал о том времени Грамши.

Бюст из вулканической лавы

Спустя годы наследие Муссолини по-прежнему вызывает споры, а среди итальянских политиков сегодняшнего дня есть его последователи. Если в Германии события Второй мировой войны воспринимаются обществом как почти личная вина, то в Италии дела обстоят иначе.

На фоне Гитлера фигура Муссолини не вызывала отторжения. Итальянский диктатор не уничтожал еврейское население, а его экономическая политика помогла улучшению жизни бедных слоев населения.

Враг левых, Муссолини вышел из социалистического движения и даже в молодости был редактором левой газеты «Аванти».

В сувенирных лавках в Италии до сих пор можно легко найти бюсты Муссолини или футболки с «ликторским пучком» — символикой итальянского фашизма и бюстики дуче, сделанные из вулканической лавы.

В 2019 году для посещения туристами снова стала доступна закрытая на реконструкцию в 2017 году могила Муссолини в Предаппье. Место упокоения казненного партизанами диктатора быстро стало центром паломничества — его сторонники съехались туда, чтобы отпраздновать 136-ю годовщину Дуче.

«Наследие Муссолини по-прежнему является частью итальянского политического и общественного дискурса, что, очевидно, обусловлено снижением роли Италии на общеевропейской арене в последние годы и потребностью в восстановлении «справедливости», возрождении национального духа и самоуважения»,

— рассказывает «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Алексеенкова.

Новые лица Муссолини

Стоит отметить, что во времена холодной войны с современными последователями итальянского фашизма заигрывали американские спецслужбы, которые видели в них защиту против левых настроений в Италии — члене НАТО.

Так, в 1970-е годы в Италии была создана сеть профашистских подпольных вооруженных организаций, которая поддерживалась НАТО.

Эти группы осуществляли террористическую деятельность так, чтобы ответственность за инциденты возлагали на левые организации. Сеть таких группировок назвали «Гладио» (ит. — меч). Кроме создания новых ячеек, ЦРУ также поддерживало уже существующие ультраправые, например, «Новый порядок».

Однако сегодня, когда «Гладио» давно канула в Лету, различные профашистские группы по-прежнему присутствуют в итальянской политике.

Черты бывшего диктатора противники Муссолини находили и в лидере партии «Лига» Маттео Сальвини. Он до недавнего времени был вице-премьером Италии и прославился резкими антимигрантскими выступлениями. Масла в огонь подлило и его выступление перед сторонниками в итальянском городе Форли. Свою речь Сальвини произнес с балкона, на котором в свое время Муссолини наблюдал за казнью четырех итальянских партизан.

Последовательным современным сторонником идей фашизма является партия «Братья Италии», которая в 2013 году даже входила в правительственную коалицию во главе с тогдашним премьером страны Сильвио Берлускони. Сам Берлускони однажды тоже удостоил Муссолини похвалы, сказав, что в его деятельности не все было плохо.

В рядах партии «Братья Италии», рассказывает сотрудник Института Европы РАН Елена Алексеенкова, состоят прямые потомки дуче — правнук и две внучки, которые занимают места в парламенте ЕС. Как отмечает эксперт, в последние месяцы популярность партии существенно возросла — с 8,6% в октябре 2019-го до 11,3% в декабре того же года.

Высок и рейтинг лидера партии «Братья Италии» Джорджи Мелони — она пользуется доверием 46% итальянцев (к слову, рейтинг главы другой националистической партии «Лига» Маттео Сальвини — 48%). В 2016 году политик, претендуя на мост мэра Рима, пообещала, что в случае избрания она переименует одну из улиц города в честь политика-неофашиста Джорджо Альмирантe:

«Если меня изберут, одна из задач, которые я хочу выполнить, состоит в том, чтобы назвать одну из улиц городе в честь человека, который был принципиален по отношению к истории итальянского права», — заявила Мелони. И, похоже, итальянцев это не пугает — согласно социологическим исследованиям,

48% итальянцев не считают фашизм угрозой для сегодняшней Италии.

В итальянскую прессу, рассказывает Алексеенкова, часто проскальзывают скандалы, связанные с чествованием Муссолини его современными поклонниками. Одним из последних стало празднование «Братьев Италии» очередной годовщины похода на Рим 28 октября 2019 года в городе Аквасанте-Терме — в месте, где в 1944-м было совершено одно из самых жестоких преступлений немецких национал-фашистов.

В марте 2019 года скандал, связанный с именем Муссолини, вспыхнул и в парламенте Италии. Поводом для него стало интервью председателя Европарламента, давнего соратника Берлускони Антонио Таяни итальянскому радио. В нем он заметил, что Бенито Муссолини хотя и был диктатором, занимался строительством зданий, дорог, мостов и других сооружений.

Возмущение этим интервью выразил депутат, немецкий социал-демократ Удо Буллманн, который излил свое негодование в Twitter: «Как председатель Европарламента может не признавать (преступную) природу фашизма?» — написал Буллманн.

В ответ Таяни заявил, что его словами манипулировали, а сам он всегда был последовательным антифашистом. Интересно, как бы отреагировал на его слова сам дуче, который был превосходным манипулятором. Возможно, он мог бы ответить своей же цитатой: «Только идиоты и мертвецы не меняют своих убеждений, мы разумные люди, и мы их меняем».