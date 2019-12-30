Поддержка и влияние: зачем Помпео едет в Киев и Минск

Глава Госдепартамента США Майк Помпео планирует посетить в начале января Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан – пишет The Washington post. Таким образом, он станет первым в истории американским госсекретарем, приехавшим в Белоруссию – это произойдет 4 января 2020 года.

«Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года», — сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

В МИДе уточнили, что программой визита предусмотрены переговоры американского дипломата на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия.

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«Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности», — цитирует Глаза «БелТА».

Визит же в Киев, который будет включать в себя встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, призван «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

По словам Ортагуса, Помпео также планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, а также с религиозными лидерами, лидерами гражданского общества и представителями деловых кругов, чтобы обсудить программу реформ правительства и развитие инвестиционного климата.

«В новом году посетим Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе, а также в Центральной Азии», — пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.

Неделю назад адвокат американского президента Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что за назначением сразу четырех послов США на Украине стоял миллиардер Джордж Сорос.

«[Сорос] поставил всех четырех послов там. Он же нанимает агентов ФБР», — утверждает адвокат. По словам Джулиани, именно миллиардер контролирует бывшего посла США в Киеве Мари Йованович. Не исключено, добавил также юрист, что Сорос «покупает статьи», рассказывающие «липу».

Именно Йованович в ноябре давала показания в конгрессе на слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа. Она заявила, что Руди Джулиани и его «сподвижники» добились ее увольнения и требовали от украинских властей возобновить расследование против компании Burisma.

Фонды Джорджа Сороса не раз обвиняли в организации смены власти в некоторых государствах. Финансист не отрицает своего спонсирования, в частности, первой «оранжевой революции» на Украине в 2004 году и «евромайдана» в 2013-2014 годах. Экс-президент Украины Петр Порошенко даже удостоил Сороса ордена Свободы «за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства».

«Самый большой актив Евросоюза — это Украина, чьи граждане готовы умереть, защищая свою страну. Защищая себя, они также защищают ЕС — это редко встречается в Европе в наши дни», — заявлял Сорос.

Он высказал мнение, что Украине повезло с новым правительством, «которое более решительно и с большей вероятностью проведет реформы, которых требовали как ее граждане, так и ее внешние сторонники». В то же время миллиардер признал, что ЕС и его члены не обеспечивают Украине заслуженной поддержки, в отличие от США.

Между тем именно из-за Украины президент США Дональд Трамп попал под процедуру импичмента, которая была запущена спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 25 сентября. Это произошло после заявления председателя комитета по разведке Адама Шиффа о «давлении», которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

В конце августа американские СМИ опубликовали информацию о том, что Трамп требовал от Киева расследовать дело нефтегазовой компании Burisma и занимавшего кресло в совете директоров компании Хантера Байдена — сына его оппонента Джо Байдена, в обмен на военную помощь в размере $250 млн.

Соответствующую жалобу на разговор Трампа и Зеленского своему начальству подал некий сотрудник разведки США, сейчас его имя скрывается в интересах следствия. Аноним находится под федеральной защитой, а сторонники американского лидера пообещали заплатить $50 тыс. за любую информацию о нем.

В итоге «Украинагейт», как его называют в американской прессе, расколол американское общество. Газета The Wall Street Journal сообщила несколько недель назад, что импичмент Трампа поддерживают 53% граждан страны. В то же время 44% американцев выступает против отставки президента. Среди сторонников Демократической партии 88% уверены в необходимости импичмента, а 90% избирателей-республиканцев назвали процедуру ошибкой.