Пресли, Леннон, Трумэн: против кого работал Эдгар Гувер

Выражение «глубинное государство», пришедшее из турецкого языка, означает власть «политиков и спецслужб». Нынешний президент США Дональд Трамп, известный своей неприязнью к американским спецслужбам, любит употреблять его к месту и не к месту.

Реклама

Противники Трампа считают, что никакого «глубинного государства» сегодня в США нет. Однако есть и те, кто полагает, что если оно когда-либо существовало, то во времена Эдгара Гувера — самого могущественного директора ФБР за всю историю существования ведомства.

В недавней книге «Глубинное государство: снова на коне» американский публицист Стефан Эдвард Брауни даже утверждает, что

жертвой «глубинного государства» пал президент Джон Кеннеди. Следующей жертвой считает автор, может стать уже Дональд Трамп.

Сам глава Белого дома упомянул Гувера в одном из своих твиттов. Он назвал «жалким человеком Эдгара Гувера» бывшего исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккаби, который после отставки часто критиковал Трампа. Сам Маккаби, правда, заявил, что не понимает, какой смысл вложил в эти слова Трамп.

Человек-бульдог

В советских книгах по истории США любили публиковать фотографию Гувера с его бульдогом. Между любимым бульдогом и его хозяином было определенное сходство: смотрящий исподлобья мужчина с мощной челюстью, действительно, напоминает бульдога, готового задушить своего врага мертвой хваткой.

Свою службу в минюсте США Гувер начал в 1917 году, когда на волне революции в России разоблачал сначала уклонистов от призыва, а затем «красных агентов». Именно тогда Гувер начал составлять свою знаменитую картотеку на подозреваемых в нелояльности к США лиц. По данным самого Гувера, к 1921 году она достигла 450 000 записей.

Став в 1924 году директором ФБР, Гувер превратил бюро в самую мощную спецслужбу США. Одной рукой борясь с преступностью, символом которой стал личный враг Гувера — мафиози Джон Диллинджер, другой рукой ФБР преследовало и борцов за гражданские права.

Агенты бюро вели постоянную слежку за лидером движения за права афроамериканцев Мартином Лютером Кингом и другими гражданскими активистами, считая, что те связаны с СССР. Преследование ФБР лидеров американских левых сделало его главу популярной мишенью советских авторов: «Руководитель ФБР Эдгар Гувер, запугивая буржуазию призраком коммунистической опасности, требует все новых ассигнований и осуществляет все более и более обширные планы внесудебной расправы», — писал в изданной в 1951 году книге «Преступность в странах» советский публицист Алексей Герцензон.

Одним из тех, на кого Гувер собирал компромат, был и известный певец Элвис Пресли, которого директор ФБР подозревал в «угрозе национальной безопасности». Сотрудники ФБР писали своему боссу, что Пресли развращает американскую молодежь.

При этом сам певец уважительно относился к работе рядовых агентов, дружил со многими из них и даже хотел посетить штаб-квартиру ФБР, — правда, подозрительный Гувер отказал ему в визите. К слову, при нем бюро вело служку и за другим популярным исполнителем — Джоном Ленноном.

Себе в заслугу Гувер ставил поимку известного советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля: «Упорная охота за мастером шпионажа, полковником Рудольфом Ивановичем Абелем является одним из самых замечательных дел в нашем активе», — так описал реакцию Гувера в книге «Правда полковника Абеля» историк советской разведки Николай Долгополов.

Возглавляя ФБР, Гувер продолжал вести свою знаменитую картотеку, собирая компромат на высокопоставленных представителей американской политической элиты.

Среди них был даже его непосредственный начальник — Роберт Кеннеди, который возглавлял министерство юстиции США в администрации своего брата, президента США Джона Кеннеди: «Официальные и конфиденциальные документы были секретными в том смысле, что Гувер никогда не упоминал о них публично, как он делал c остальными файлами бюро», — писал о нет американский исследователь Рональд Кесслер в книге «Секретные файлы ФБР».

Политический обозреватель «Газеты.Ru» Георгий Бовт характеризует пребывание Гувера на посту главы ФБР «политическим всевластием». Американский профессор историк Аарон О' Коннелл называет Гувера «нелегитимным неизбранным конспирологом».

Могуществу Гувера помогло его длительное пребывание на посту главы ФБР. Он возглавлял агентство на протяжении практически 50 лет и пережил на своем посту нескольких президентов, которые боялись отправить его в отставку из-за его огромного влияния на американскую политику.

Как отмечало позже издание Politico, Гувер создал «тайное государство внутри государства». Он не стеснялся использовать свое политическое влияние для продвижение нужных ему кандидатов в президенты. Так, он стал первым главой ведомства, которого обвинили в попытке использовать ресурсы ФБР в борьбе против кандидата в президенты от демократов Гарри Трумэна. Чтобы не допустить его прихода к власти, Гувер снабжал компроматом стан его противника — республиканца, губернатора штата Нью-Йорк Томаса Дьюи.

Правда, это ему не помогло, и президентом стал Трумэн. Однако победитель не решился трогать Гувера, который продолжил руководить ФБР.

Сегодня многие бывшие и нынешние сотрудники ФБР, по-разному оценивают роль Гувера. Одни держат на столе его портрет, другие полагают, что его наследие напоминает о печальных временах ФБР: «Мы должны помнить о наших ошибках и учиться на них», — эти слова бывшего главы ФБР Джеймса Коми приводит издание The New York Times.

Коми произнес их во время одного из своих публичных выступлений после того, как был отставлен со своего поста президентом США Дональдом Трампом в мае 2017 года. Как рассказывал Коми, Трамп требовал от него «лояльности» и фактически давил на него.

Однако, как отмечает NYT, тень Гувера стоит за спиной и самого Коми, напоминая о его заявлениях о расследовании в отношении Хиллари Клинтон. Как заявлял профессор Джоржтаунского Университета Сэнфорд Унгар, подобные заявления напоминают ему «флэшбеки» Гувера.

После смерти Гувера в мае 1972 года, контроль над деятельностью ФБР со стороны минюста США был усилен, чтобы не допустить превращения его в политическую полицию. Срок пребывания у руля ФБР директоров также был ограничен 10 годами, чтобы не повторить ситуации с Гувером.