Антисемитский вопрос: польский журналист ответил Путину

Президент России Владимир Путин попытался опозорить Польшу и выставить ее русофобской и антисемитской страной, заявил польский журналист Марек Щверчиньский. Статью с соответствующими высказываниями опубликовал варшавский аналитический центр Polytika Insight.

Путин, называя польского посла в Третьем Рейхе Юзефа Липского «антисемитской свиньей», вмешивается во внутренние дела Польши, убежден журналист.

По мнению Щверчиньского, слова Путина «требуют основанной на фактах и источниках реакции», но Варшаве не стоит «пытаться обелить черные страницы истории». Однако, добавил он, необходимо дать послание, отражающее польско-русское сосуществование.

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Журналист полагает, что заявления Путина в адрес Липского — часть длительной дискредитационной антипольской кампании. Москва таким образом стремится выставить поляков главными русофобами Европы, отметил он. Щверчиньский также предположил, что власти РФ могут использовать «в пропагандистских целях» годовщины 2020 года: 75 лет со дня освобождения концлагеря Освенцим, 10 лет со дня авиакатастрофы под Смоленском, когда погиб президент Польши Лех Качиньский, и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в 2020 году исполняется 100 лет с советско-польской войны и Варшавской битвы между войсками маршала Юзефа Пилсудского и Рабоче-крестьянской красной армией.

Ранее президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал польского посла в гитлеровской Германии Юзефа Липского. Тот, напомним, обещал поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя», — подчеркнул российский лидер на коллегии Министерства обороны.

Ранее Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием премьера Армении Никола Пашиняна, белорусского президента Александра Лукашенко, первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и молдавского президента Игоря Додона рассказал о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши на начальном этапе Второй Мировой войны.

В частности, Путин вспомнил о донесении Юзефа Липского, сделанном в конце сентября 1938 года. Польский посланник тогда говорил, что «фюрера осенило»: выслать евреев в африканские колонии, договорившись с Польшей, Венгрией и Румынией.

Фактически, евреев Восточной Европы предлагалось отправить в Африку «на вымирание», заявил президент России. Липский же восхитился решением Гитлера и предложил в случае успеха этой «операции» воздвигнуть фюреру памятник посреди Варшавы.

Липский возглавлял польскую дипмиссию в Третьем Рейхе с 1934 по 1939 год, до начала Второй мировой. Зимой 1934 года он от имени польского государства подписал пакт Пилсудского-Гитлера — фактически, о ненападении. В согласии с этим документом Польша также участвовала в разделе Чехословакии в 1938 году.

Незадолго до своей лекции Владимир Путин заявил, что был «удивлен и даже несколько задет» резолюцией Европарламента о Второй мировой войне. Он называл положения резолюции «ложью»: в тексте «СССР чуть ли не обвиняют в развязывании войны, ставя его в один ряд с нацистами».

Российский лидер также подчеркнул, что Москва и впредь будет публиковать архивные документы, чтобы «защищать историческую правду».

Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» еще 19 сентября. В документе говорится, что Вторая Мировая была «спровоцирована Рейхом и Советами», которые подписали пакт Молотова-Риббентропа.

Министерство иностранных дел России резко осудило документ. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории». Она также назвала резолюцию «набором ревизионистских утверждений».

Стоит отметить, что в резолюции Европарламента Россия названа «величайшей жертвой коммунистического тоталитаризма». Тем не менее, вина за войну возлагается и на советское руководство также — наравне с нацистами.

Слова президента России Владимира Путина о польском после Липском одобрил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода. По его словам, польский посол «вдохновлял Гитлера на убийственные решения», поддерживая планы по уничтожению евреев.

«От имени еврейской общины России мы можем выразить глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-е годы. Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные», — отметил Борода в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что в Польше было самое большое количество «праведников мира» — людей не-еврейского происхождения, спасавших евреев. Раввин также выразил надежду, что поляки сделают «правильные выводы» из темных времен своей национальной истории.